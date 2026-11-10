‘സമീക്ഷ’യെ മറക്കാതെ ബന്നാർഘട്ട പാർക്ക്; ഗർഭിണിയായ ഹിപ്പോയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ യുവ ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ ഹിപ്പോ േബ്ലാക്ക്, ഹിപ്പോക്കുഞ്ഞിനും ‘സമീക്ഷ’യെന്ന് പേരിട്ടു

‘സമീക്ഷ’യെ മറക്കാതെ ബന്നാർഘട്ട പാർക്ക്; ഗർഭിണിയായ ഹിപ്പോയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ യുവ ഡോക്ടറുടെ പേരിൽ ഹിപ്പോ േബ്ലാക്ക്, ഹിപ്പോക്കുഞ്ഞിനും ‘സമീക്ഷ’യെന്ന് പേരിട്ടുtext_fields
ബംഗളൂരു: ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിന്റെ ആക്രമണത്തില് ജീവൻ നഷ്ടമായ ഡോക്ടറുടെ ഓർമ നിലനിർത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ. ബംഗളൂരുവിലെ ബന്നാർഘട്ട ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ബ്ലോക്കിനും ഹിപ്പോയുടെ കുഞ്ഞിനും അന്തരിച്ച ഡോ. സമീക്ഷ റെഡ്ഡിയുടെ പേര് നൽകും. വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ശിവമൊഗ്ഗയിൽ ഗർഭിണിയായ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 27കാരിയായ വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ. സമീക്ഷ റെഡ്ഡിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. മൃഗങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെ അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞ ഡോക്ടറോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് പാർക്കിലെ ഹിപ്പോ ബ്ലോക്കിനും കുഞ്ഞിനും അവരുടെ പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ശിവമൊഗ്ഗയിലെ തവരേകൊപ്പ ലയൺ ആൻഡ് സഫാരി പാർക്കിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് ഹിപ്പൊപ്പൊട്ടാമസിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഹിപ്പൊയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ ഷിമോഗയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മൃഗശാലകളിലെയും ഡോക്ടർമാർ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശവും നൽകി.
തിങ്കളാഴ്ച ബന്നാർഘട്ട ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി വിവിധ വികസന പദ്ധതികളും പുതിയ സൗകര്യങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാർക്കിനുള്ളിൽ സന്ദർശകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, അടവി എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസ്, മൃഗങ്ങൾക്കായുള്ള ലൈവ് ഫീഡ് യൂനിറ്റ്, സെൻട്രൽ നഴ്സറി എന്നിവയാണ് പുതുതായി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ ചിലത്.
പാർക്കിന്റെ നവീകരിച്ച പ്രധാന പ്രവേശന കവാടവും വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്കായി നിർമിച്ച പുതിയ താമസസൗകര്യങ്ങളും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കുമായി പുതിയ കൂടുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആനകളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, പരിചരണം, ക്ഷേമം, പരിപാലനം എന്നിവക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുവർണ എലിഫന്റ് കെയർ സെന്ററിൽ പുതിയ നിരീക്ഷണ ഗോപുരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശകർക്കായി പുതിയ സൂ ഷോപ്പും കഫേയും തുറന്നു.
പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് സഫാരി നടത്തിയ അദ്ദേഹം പാർക്കിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ പരിചരണ, പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളും വിലയിരുത്തി.