ശൈഖ് ഹസീന തിരിച്ചെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കും; ഇന്ത്യയോട് കൈമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശ്text_fields
ധാക്ക: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ. ഡിസംബറിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഹസീനയുടെ നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കത്തിനും തെരുവുകളിൽ പുതിയ അക്രമങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
2024-ൽ ബംഗ്ലാദേശിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്ന ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ധാക്ക രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അഭ്യർഥന പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ആവശ്യത്തിൽ പ്രതികരണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മന്ത്രാലയം ഉടൻ മറുപടി നൽകിയില്ല. നിലവിലുള്ള കൈമാറ്റ ഉടമ്പടി ന്യൂഡൽഹിപാലിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ശാമ ഒബൈദ് ഇസ്ലാം റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
2024-ലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ ദീർഘകാല ഭരണത്തിന് അന്ത്യംകുറിച്ച ഹസീന നിലവിൽ വധശിക്ഷ നേരിടുകയാണ്. തുടർന്ന് അവാമി ലീഗ് പാർട്ടിയെ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ 1,400-ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ആളിപ്പടർന്നതോടെ 2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഹസീന ധാക്കയിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്തത്. തിരിച്ചുവരവിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ പാസ്പോർട്ടും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ചു.
"ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിമിഷംതന്നെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങും" – ഞായറാഴ്ച നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ശാമ ഒബൈദ് പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യ കൈമാറ്റ ഉടമ്പടി മാനിക്കുകയും കുറ്റവാളിയായി അവരെ തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങും. ഹസീനയ്ക്ക് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും" – മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹസീനയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ പിന്തുണച്ച് അവാമി ലീഗ് ഒരാഴ്ച നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളും റാലികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നവംബർ 19-ന് രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 28 ജില്ലകളിലായി നാടൻ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
റോഹിങ്ക്യൻ വിധി
2017-ൽ മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമായ റോഹിങ്ക്യകൾക്കെതിരെ സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് കൊലപാതകങ്ങളും വ്യാപകമായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും ഭരണകൂടം സ്പോൺസർ ചെയ്ത വംശഹത്യക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അയൽരാജ്യമായ മ്യാൻമറിനുമേൽ ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്ര സമ്മർദം ശക്തമാക്കുകയാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ഐ.സി.ജെ) വിധിയെ മ്യാൻമർ വിമർശിക്കുകയും "സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ" റോഹിങ്ക്യകൾക്ക് മടങ്ങാനാകൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഈ വിധി ഞങ്ങൾക്ക് –ബംഗ്ലാദേശിന് – പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു. റോഹിങ്ക്യൻ സമൂഹത്തിനും പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു" – ശാമ ഒബൈദ് പറഞ്ഞു. "അന്തസ്സോടും സുരക്ഷിതത്വത്തോടും കൂടി" സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവർ അർഹരാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരിച്ചയക്കൽ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ഏകദേശം 12 ലക്ഷം റോഹിങ്ക്യകൾ ഇപ്പോഴും ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട്. മ്യാൻമറിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധവും റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും അറക്കാൻ ആർമി നിയന്ത്രണത്തിലായതും ഇവരുടെ മടക്കത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
മ്യാൻമറിനും അറക്കാൻ ആർമിക്കുമെതിരെ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും ശാമ ഒബൈദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശല്ല, മ്യാൻമറാണ്. അതിനാൽ മ്യാൻമർ തന്നെയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്" – ശാമ ഒബൈദ് പറഞ്ഞു.