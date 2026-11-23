ഡൽഹിയിൽ മാറിപ്പോയ 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമടങ്ങിയ ബാഗ് ആറു ദിവസത്തിനൊടുവിൽ ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടെത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ കശ്മീരി ഗേറ്റ് അന്തർസംസ്ഥാന ബസ് ടെർമിനലിൽ (ISBT) സുരക്ഷാ പരിശോധനക്കിടെ അബദ്ധത്തിൽ ബാഗ് മാറിയതിനെ തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട 55 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ആറു ദിവസത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മോഷണമെന്ന് ആദ്യം സംശയിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ ബാഗുകൾ അബദ്ധത്തിൽ പരസ്പരം മാറിപ്പോയതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽവ്യക്തമായി.
നവംബർ 12-നായിരുന്നു സംഭവം. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനായി കരുതിയിരുന്ന 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, 9,000 രൂപ, വസ്ത്രങ്ങൾ, രേഖകൾ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്ന കറുത്ത ബാഗ് ബാഗേജ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അമൃത് രാജ് വർമ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
തുടർന്ന് നവംബർ 13-ന് കശ്മീരി ഗേറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇ-എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ടെർമിനലിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് ബാഗുമായി പോയ യാത്രക്കാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബസ് റൂട്ടുകൾ, ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.
നവംബർ 18-ന് നടത്തിയ സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റിൽ ഷെഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയുമായാണ് ബാഗ് മാറിപ്പോയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ബാഗ് മാറിപ്പോയ വിവരം താനും നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും, വിവരം അറിയിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കോൾ ബന്ധപ്പെടാനായില്ലെന്ന് ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ബാഗും അതിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ഇയാൾ, പൊലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതോടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തിരികെ നൽകി. തുടർന്ന്, 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളടക്കമുള്ള ബാഗ് പൊലീസ് യഥാർഥ ഉടമയായ അമൃത് രാജ് വർമയ്ക്ക് കൈമാറി.