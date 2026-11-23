യു.പിയിൽ നാല് സീറ്റ് പോലും നേടില്ല; ഉവൈസി-ആസാദ് സഖ്യത്തിനെതിരെ അസം ഖാൻtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 403 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കാനുള്ള എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ അസം ഖാൻ രംഗത്ത്. ഹൈദരാബാദിൽ പോലും നാല് എം.എൽ.എമാരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉവൈസി ഉത്തർപ്രദേശിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് മറ്റാരുടെയോ നിർദേശപ്രകാരമാണെന്ന് അസം ഖാൻ ആരോപിച്ചു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉവൈസി നടത്തിയ ‘അബ്ദുൾ’ പരാമർശമാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇനി പരവതാനി വിരിച്ചുകൊടുക്കരുതെന്നും വോട്ട് ബാങ്കായി ഒതുങ്ങാതെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വവും അധികാര പങ്കാളിത്തവും നേടിയെടുക്കണമെന്നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ ഉവൈസി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻഷി റാം)യുമായി കൈകോർത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ എ.ഐ.എം.ഐ.എം ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഉവൈസിയും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകിയ അസം ഖാൻ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനല്ല, മറിച്ച് മറ്റാരുടെയോ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഉവൈസി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു. നേരത്തേ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഉവൈസി ‘ഭിക്ഷപാത്ര’വുമായി കാത്തുനിന്നിരുന്നുവെന്നും സഖ്യം നടക്കാതെ വന്നതോടെ അതേ പാത്രംകൊണ്ട് അവരുടെ തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഖാൻ പരിഹസിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭീം ആർമി തലവനും നാഗിന എം.പിയുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയും അസം ഖാൻ വിമർശിച്ചു. നാഗിനയിലെയും ബിജ്നോറിലെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ വിജയിച്ച ആസാദ്, ഉവൈസിയുമായി കൈകോർത്തതിലൂടെ സമുദായത്തെ പിന്നിൽനിന്ന് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഖാൻ ആരോപിച്ചു. ഉവൈസിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിലൂടെ ആസാദ് നേടിയതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ആസാദിനെ നേരത്തേ സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിച്ച അസം ഖാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ ഇനി ശ്രമിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും അസം ഖാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇരുപാർട്ടികളും സഖ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും രണ്ടോ നാലോ സീറ്റുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന് വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സഖ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്നും അസം ഖാൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.