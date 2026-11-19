‘ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇവിടെ ചെലവാകില്ല, ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പുലാവും മട്ടൺ ബിരിയാണിയും’; ഉവൈസിയെ പരിഹസിച്ച് അഅ്സം ഖാൻtext_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദുമായി പുതിയ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയെ പരിഹസിച്ച് എസ്.പി നേതാവ് അഅ്സം ഖാൻ. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെലവാകില്ലെന്നും ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പുലാവും മട്ടൺ ബിരിയാണിയുമാണെന്നും അഅ്സം ഖാൻ പറഞ്ഞു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ‘ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് വലിയ പ്രിയമില്ല. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പുലാവും മട്ടൺ ബിരിയാണിയുമാണ്’ -അഅ്സം ഖാൻ പരിഹസിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഉവൈസിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് എസ്.പി നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിംകളാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന വോട്ടുബാങ്കുകളിലൊന്നാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം.
‘സാമാജിക് പരിവർത്തൻ മോർച്ച’ എന്നാണ് സഖ്യത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഒക്ടോബർ 31നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അഅ്സം ഖാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഗാസിയാബാദിലെ പ്രത്യേക കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച അലഹബാദ് ഹൈകോടതിയാണ് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അതേസമയം, പുതിയ സഖ്യം ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.