'ആരോപണങ്ങൾ നിർത്തി ഒന്നിച്ചുപോരാടാം'; അഖിലേഷിനെയും മായാവതിയെയും സഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്

'ആരോപണങ്ങൾ നിർത്തി ഒന്നിച്ചുപോരാടാം'; അഖിലേഷിനെയും മായാവതിയെയും സഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്text_fields
ലഖ്നോ: 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെയും (എസ്.പി) ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയെയും (ബി.എസ്.പി) പുതിയ രാഷ് സഖ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻഷിറാം) അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ബി.ജെ.പിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചുചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരു പാർട്ടികളെയും ക്ഷണിച്ചത്. സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് അർഹമായ സീറ്റുകൾ നൽകുമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ട്.
എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് രൂപവത്കരിച്ച 'സാമൂഹിക പരിവർത്തൻ മോർച്ച' എന്ന സഖ്യത്തിലേക്കാണ് പുതിയ കക്ഷികളെ ചേർക്കുന്നത്. 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
'ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് പോരാടൂ. 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സഖ്യത്തിൽ അവർക്ക് അർഹമായ സീറ്റുകൾ നൽകും' ആസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടുതൽ പാർട്ടികൾക്ക് സഖ്യത്തിലേക്ക് വരാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പാർട്ടികൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്നത് പരിഗണിച്ചായിരിക്കും സീറ്റ് വിഭജിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ദലിതർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എസ്.പി മുന്നോട്ടുവെച്ച പി.ഡി.എ (PDA) രാഷ്ട്രീയത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്തുണ തേടിയ ശേഷം പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എസ്.പിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആസാദ് ആരോപിച്ചു.
2017 മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്റെ പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കാരണമെന്നും ആസാദ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകർ, ഗുസ്തി താരങ്ങൾ, വിവിധ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തൊഴിലില്ലായ്മ, കർഷക പ്രതിസന്ധി, കരിമ്പിന്റെ വില, സ്കൂളുകൾ, പൊതുസേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയ്ക്കായിരിക്കും സഖ്യം മുൻഗണന നൽകുക. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തേണ്ടത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലാണെന്നും ആസാദ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നവംബർ 26ന് ലഖ്നോവിലെ രമാബായ് അംബേദ്കർ മൈതാനിയിൽ എ.ഐ.എം.ഐ.എമ്മും ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടിയും സംയുക്ത പൊതുസമ്മേളനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇരുപാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ബി.എസ്.പിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് രമാബായ് അംബേദ്കർ മൈതാനം.