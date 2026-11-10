'സനാതന തീർഥാടനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി അയോധ്യ മാറും'; അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്

'സനാതന തീർഥാടനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി അയോധ്യ മാറും'; അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്text_fields
ലഖ്നൗ: 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പിൽ കണ്ട് വമ്പൻ രാഷ്ട്രീയ നീക്കവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി) അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അയോധ്യയെ 'സനാതന തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ആഗോള തലസ്ഥാനം' ആയി ഉയർത്തുമെന്ന് അഖിലേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഖിലേഷിന്റെ വാഗ്ദാനം.
രാമക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ സുതാര്യമായ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും, തകർന്നുപോയ പൊതുജനവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാജ്വാദി പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതു പരിപാടിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്ഷേത്ര നഗരത്തിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമി ഇടപാടുകളിലെയും ക്രമക്കേടുകളിലെയും അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് അയോധ്യയുടെ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്നും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.
അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്തിൽ ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ അഖിലേഷ് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ (X) പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് അഖിലേഷ് വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. 'അയോധ്യയിലെത്തുന്ന തീർഥാടകരുടെയും ഭക്തരുടെയും എണ്ണത്തിൽ അടുത്തകാലത്തായി വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന 'തട്ടിപ്പു'കളിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ അതൃപ്തിയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് നഗരത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.' -അഖിലേഷ് യാദവ്
അയോധ്യയുടെ പാരമ്പര്യവും അന്തസ്സും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തന്റെ പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, ഭക്തരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2017ലും 2022ലും തുടർച്ചയായ രണ്ട് പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ട സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന (2027) നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനിർണായകമാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായ അയോധ്യയെയും രാമക്ഷേത്ര വിഷയത്തെയും മുൻനിർത്തി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്.