അസമിൽ ബുൾഡോസർ രാജ് തുടരുന്നു; അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി വിശ്വാസികൾ

അസമിൽ ബുൾഡോസർ രാജ് തുടരുന്നു; അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി വിശ്വാസികൾtext_fields
ദിസ്പൂർ: അസമിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ പേരിൽ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുന്ന ബുൾഡോസർ നടപടിയിൽ പള്ളിയും മദ്രസയും തകർത്തു. അസമിലെ ധുബ്രി ജില്ലയിലുള്ള ആലംഗഞ്ച്-രംഗമതി മേഖലയിലാണ് അതീവ ദാരുണമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ആരാധനാലയം തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ, ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടികക്കഷ്ണങ്ങൾക്കും നടുവിലിരുന്ന് വിശ്വാസികൾ നിസ്സഹായരായി കണ്ണീരോടെ നമസ്ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നവംബർ 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച വൻതോതിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിലൂടെ ഇതിനകം 4,000-ലധികം ആളുകൾക്കാണ് കിടപ്പാടം നഷ്ടമായത്. കുറഞ്ഞത് 750 കുടുംബങ്ങളുടെ വീടുകളാണ് ഭരണകൂടം ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. ഭവനരഹിതരാക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ്. അമ്പതിലധികം ബുൾഡോസറുകളും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് 215 ഏക്കറോളം ഭൂമിയാണ് സർക്കാർ ഇതിനകം പിടിച്ചെടുത്തത്.
പള്ളിയും മദ്രസയും തകർത്തു; നെഞ്ചുപൊട്ടി വിശ്വാസികൾ
ധുബ്രി ജില്ലയിലെ ആലംഗഞ്ച്-രംഗമതി മേഖലയിൽ നടന്ന ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കിടെയാണ് പള്ളിയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മദ്രസയും ഭരണകൂടം തകർത്തത്. പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂരയും ചുവരുകളും തകർന്നുവീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലത്തിരുന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ വീഡിയോകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കിടപ്പാടവും സർവസ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പുണ്യ ആരാധനാലയം കൂടി നഷ്ടമായത് വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മതപരമായ സ്വത്വത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരെ ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടം അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വേട്ടയാടുകയാണ്' 'എക്സി'ൽ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ബി.ജെ.പിയുടെ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ നേർക്കാഴ്ചയാണിതെന്നും മോദിയുടെ മതേതര ഇന്ത്യയിൽ പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മുസ്ലിംകൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും നിരവധി പേർ കുറിച്ചു.
ലഖിംപൂരിലെ 'ദീപാവലി സഫായ്' വിവാദം; നവംബർ 13-ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതിയിൽ
നവംബർ 8-ന് ലഖിംപൂരിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾ ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിരുന്നു. വീട് പൊളിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് 'ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വീട് വൃത്തിയാക്കൽ' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. ദരിദ്രരായ മുസ്ലിംകളുടെ കണ്ണീരിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആഘോഷമാക്കുകയാണെന്നും മനുഷ്യത്വത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു.
അസമിൽ നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾക്കും വീട് തകർക്കലുകൾക്കുമെതിരെയുള്ള ഹരജികൾ ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതി നവംബർ 13-ന് പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ, അസം സർക്കാരിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ നവംബർ 14-ന് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വിവിധ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.