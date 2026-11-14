അസമിൽ പള്ളി തകർത്ത സംഭവം; മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ, മതസംഘർഷമല്ലെന്ന് പൊലീസ്

അസമിൽ പള്ളി തകർത്ത സംഭവം; മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ, മതസംഘർഷമല്ലെന്ന് പൊലീസ്text_fields
ഗുവാഹത്തി: അസമിലെ കാംരൂപ് റൂറൽ ജില്ലയിൽ പള്ളിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബോർതുലി ഗരോപ്പാറ മേഖലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
അസം-മേഘാലയ അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തിന് അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മതപരമോ ഭാഷാപരമോ ആയ സംഘർഷമല്ല ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇരുസംഘങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളും ഒരേ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് കാംരൂപ് റൂറൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സുഭാഷിഷ് ബറുവ വ്യക്തമാക്കി.
ആരാധനാലയത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തൽ, മോഷണം, അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമായതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.