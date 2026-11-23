ഏഷ്യ പവർ ഇൻഡക്സ്: മേജർ പവറായി ഇന്ത്യ ഏഷ്യ-പസഫിക്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ലോവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏഷ്യ പവർ ഇൻഡക്സിൽ നേട്ടംകൊയ്ത് ഇന്ത്യ. ഏഷ്യ -പസഫിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മേഖലയിലെ സ്വാധീനവും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സൈനിക കരുത്തും മാനദണ്ഡമാക്കി നിശ്ചയിച്ച പവർ ഇൻഡക്സിലാണ് ജപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെ കരുത്തരെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം.
ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ 27 രാജ്യങ്ങളുടെ കരുത്തും സ്വാധീനവും വിലയിരുത്തി പുറത്തിറക്കുന്ന വാർഷിക സൂചികയാണ് ലോവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പവർ ഇൻഡക്സ്. പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള അമേരിക്കയെയും രണ്ടാമതുള്ള ചൈനയെയും സൂപ്പർ പവറുകളായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതുള്ള ഇന്ത്യയെ മേജർ പവറായി പരിഗണിക്കുന്നു.ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രത്തലവനായി നരേന്ദ്ര മോദി ഇടം നേടി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ആണ് ഒന്നാമൻ.
പവർ ഇൻഡക്സിൽ സൈനിക, സാംസ്കാരിക, പ്രതിരോധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നിലമെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നയതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. സാമ്പത്തിക ശേഷിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച പിന്നോട്ടാണ്. അതേസമയം, സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ മുൻതൂക്കം നേടിയതായും സൂചിക വിലയിരുത്തുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിലാണ് അമേരിക്ക പവർ ഇൻഡക്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഒന്നാമതുള്ള അമേരിക്കക്ക് 78.9 പോയന്റും രണ്ടാമതുള്ള ചൈനക്ക് 73.6 പോയന്റുമാണുള്ളത്.