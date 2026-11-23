‘നാലാംതവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തയാർ’; രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും അധികാരമോഹവുമായി ഗെഹ്ലോട്ട്, ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലെന്ന് സചിൻ പൈലറ്റ്text_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട് മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്.
പാർട്ടിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപര്യം പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുത്താൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തയാറാണെന്നാണ് ഗെഹ്ലോട്ട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
2028 അവസാനത്തോടെ രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ, ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ പരാമർശത്തോട്, ‘പദവികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന്’ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സചിൻ പൈലറ്റ് പ്രതികരിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തനിക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും പി.ടി.ഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗെഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും അന്തിമമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള നിരന്തര സന്ദർശനങ്ങൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചുമതല ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഗെഹ്ലോട്ട് മറുപടി നൽകി. പുതിയ പദവി സംബന്ധിച്ച് ആരും ഇതുവരെ സൂചന നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘യോഗങ്ങൾക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായാണ് ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിലേറെയായി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പദവി ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജയ്പൂരിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. സോണിയ ഗാന്ധി എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ഇതിനകം മൂന്നുതവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്’ -ഗെഹ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായതും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതും പി.വി. നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മന്ത്രിയായതും ഗെഹ്ലോട്ട് അനുസ്മരിച്ചു. രണ്ടുതവണ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്നുതവണ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘എനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലും അവസരങ്ങളിലും പൂർണ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യത്തിന് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുകയും ഹൈക്കമാൻഡ് എനിക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ കപടനാട്യം കാണിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. പക്ഷേ, വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന നിർബന്ധം എനിക്കില്ല. സമയമാകുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യവും ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനമെടുക്കും’ -ഗെഹ്ലോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്-സചിൻ പൈലറ്റ് അധികാരത്തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
2020 ജൂലൈയിൽ ഗെഹ്ലോട്ട് സർക്കാറിനെതിരെ സചിൻ പൈലറ്റ് നടത്തിയ വിമതനീക്കം രാജസ്ഥാനിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 18 കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാർക്കൊപ്പം ഹരിയാനയിലെ മനേസറിൽ തങ്ങിയ പൈലറ്റ്, ഗെഹ്ലോട്ട് സർക്കാറിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തു.
2018ൽ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന പൈലറ്റിന്റെ നിലപാടാണ് ഭിന്നതയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.
പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഇടപെടലിൽ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ താൽക്കാലിക ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും അധികാരത്തർക്കം പൂർണമായി അവസാനിച്ചില്ല.
2023ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടമായിരുന്നു.