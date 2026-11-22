അമിത് ഷായുടെ അനുനയ നീക്കം പാളി; അരുണാചലിൽ ഡാം വിരുദ്ധ സമരസമിതി ചർച്ച തള്ളിtext_fields
ഗുവാഹതി: അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സിയാങ് താഴ്വരയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട 11,200 മെഗാവാട്ടിന്റെ സിയാങ് അപ്പർ മൾട്ടിപർപ്പസ് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മുന്നോട്ടുവെച്ച ചർച്ചാ നിർദ്ദേശം പ്രമുഖ ഡാം വിരുദ്ധ സമിതി തള്ളി. സുരക്ഷ സേനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സർക്കാറുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകൾക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് ‘സിയാങ് ഇൻഡിജിനസ് ഫാർമേഴ്സ് ഫോറം’ വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകൾക്ക് മുമ്പായി മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയെ പിൻവലിക്കണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമരക്കാരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ എഫ്ഐആറുകളും റദ്ദാക്കണമെന്നും ഫോറം ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ചർച്ച നിർദ്ദേശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സംഘടന. സർക്കാറിന്റെ സമീപനം ഒട്ടും ശരിയല്ലെന്ന് എസ്ഐഎഫ്എഫ് വക്താവ് ടാഗോരി മിസെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തദ്ദേശീയരായ ഭൂവുടമകളുടെ സമ്മതമോ, കൃത്യമായ പൊതുജനാഭിപ്രായ ശേഖരണമോ, സുതാര്യതയോ ഇല്ലാതെയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രീ-ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന സമരക്കാർ ഭീഷണിയും അറസ്റ്റും കർശന നിയമനടപടികളും നേരിടുകയാണ്.
തങ്ങൾ വികസനത്തിനോ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കോ എതിരല്ലെന്നും, എന്നാൽ പ്രധാന നദിയായ സിയാങ്ങിൽ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൻകിട ഡാമിനെയാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നും മിസെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. കൈവഴികളിൽ ചെറിയ ഡാമുകൾ നിർമിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക ഗ്രാമവാസികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടണമെന്നും തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി വികസനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും ഫോറം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, അതിർത്തി മാനേജ്മെന്റ്, വികസനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അമിത് ഷാ ശനിയാഴ്ച ഇറ്റാനഗറിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു, കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില, ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഭീകരവാദവും കലാപവും, വിദേശ പൗരന്മാർ, പൊലീസ് നവീകരണം, ദുരന്തനിവാരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ യോഗം സമഗ്രമായ അവലോകനം നടത്തി.