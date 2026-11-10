ബംഗാളിൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാൻ അപ്പീൽ; 90 ശതമാനവും മുസ്ലിംവോട്ട് നീക്കാൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എസ്.ഐ.ആറിൽ യോഗ്യരാണെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ കണ്ടെത്തിയ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിൽ 90 ശതമാനവും മുസ്ലിം വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട്.
16,08,175 അപ്പീലുകളാണ് വോട്ടർമാരെ നീക്കാനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 14,39,797 പേരും (89.5 ശതമാനം) മുസ്ലിം വോട്ടർമാരാണെന്ന് സിവിക് റിസർച് ഗ്രൂപ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
മുസ്ലിം വിഭാഗം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലും സമാനരീതിയിലാണ് അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള 89 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 1,27,653 അപ്പീലുകളിൽ 61.7 ശതമാനവും ജനസംഖ്യ 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെയുള്ള 71 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വന്ന 2,19,208 അപ്പീലുകളിൽ 83.8 ശതമാനവും, 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെയുള്ള 51 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വന്ന 2,53,694 അപ്പീലുകളിൽ 90.3 ശതമാനവും മുസ്ലിംകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളവയാണ്. 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള 39 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 93.8 ശതമാനവും, 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള 41 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 96.6 ശതമാനവുമാണ് അപ്പീൽ നിരക്ക്.
പൂർവ ബർദ്ധമാനിൽ 90,637 അപ്പീലുകളിൽ 95.9 ശതമാനവും ഹൂഗ്ലിയിൽ 24,902 അപ്പീലുകളിൽ 84.4 ശതമാനവും ജൽപായ്ഗുരിയിൽ 35,336 അപ്പീലുകളിൽ 85.1 ശതമാനവും, പശ്ചിമ മേദിനിപൂരിൽ 83.8 ശതമാനവും, ബങ്കുറയിൽ 80.4 ശതമാനവും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കാനാണ് അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
സബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരിൽ 70.17 ശതമാനം പേർ മുസ്ലിംകളും 51 ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. ആകെ പരിശോധനക്ക് അയച്ച 59,59,458 വോട്ടർമാരിൽ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 31,99,122 (53.7ശതമാനം) പേരെങ്കിലും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്.
തങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആർ.പി ആക്ട് പ്രകാരം വോട്ടർമാരെ നീക്കാൻ അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചതെന്ന് ഒക്ടോബർ 26-ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.