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    ബംഗാളിൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാൻ അപ്പീൽ; 90 ശതമാനവും മുസ്‍ലിംവോട്ട് നീക്കാൻ

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    https://www.madhyamam.com/tags/bengal
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ യോ​ഗ്യ​രാ​ണെ​ന്ന് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്.

    16,08,175 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​​രെ നീ​ക്കാ​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 14,39,797 പേ​രും (89.5 ശ​ത​മാ​നം) മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ക് റി​സ​ർ​ച് ഗ്രൂ​പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗം തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹി​ന്ദു ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള 89 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 1,27,653 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 61.7 ശ​ത​മാ​ന​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ 10 മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള 71 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന 2,19,208 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 83.8 ശ​ത​മാ​ന​വും, 20 മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള 51 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന 2,53,694 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 90.3 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. 30 മു​ത​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള 39 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 93.8 ശ​ത​മാ​ന​വും, 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള 41 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 96.6 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ നി​ര​ക്ക്.

    പൂ​ർ​വ ബ​ർ​ദ്ധ​മാ​നി​ൽ 90,637 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 95.9 ശ​ത​മാ​ന​വും ഹൂ​ഗ്ലി​യി​ൽ 24,902 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 84.4 ശ​ത​മാ​ന​വും ജ​ൽ​പാ​യ്ഗു​രി​യി​ൽ 35,336 അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ൽ 85.1 ശ​ത​മാ​ന​വും, പ​ശ്ചി​മ മേ​ദി​നി​പൂ​രി​ൽ 83.8 ശ​ത​മാ​ന​വും, ബ​ങ്കു​റ​യി​ൽ 80.4 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സ​ബ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ 70.17 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ളും 51 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. ആ​കെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ച 59,59,458 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 31,99,122 (53.7ശ​ത​മാ​നം) പേ​രെ​ങ്കി​ലും മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്.

    ത​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ആ​ർ.​പി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കാ​ൻ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26-ന് ​സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

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