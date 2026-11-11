37 ശതമാനം വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഭരണകൂട ഇടപെടൽ; അറസ്റ്റ് ഒരേയൊരു കേസിൽ മാത്രം: റിപ്പോർട്ട്

37 ശതമാനം വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഭരണകൂട ഇടപെടൽ; അറസ്റ്റ് ഒരേയൊരു കേസിൽ മാത്രം: റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള ഒൻപത് മാസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് (മുസ്ലിംകൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും) നേരെ 322 വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നതായും ഇതിൽ 54 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പൗരാവകാശ സംഘടനയായ അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് (എ.പി.സി.ആർ) പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നടന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് 'ഹേറ്റ് ക്രൈം ട്രാക്കർ', 'ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് ട്രാക്കർ' എന്നീ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ എ.പി.സി.ആർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കാലയളവിൽ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 57 പ്രാസംഗികർ നടത്തിയ 83 വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 33 പ്രസംഗങ്ങളും നടത്തിയത് ഭരണഘടനാ പദവികളിലും പൊതുപദവികളിലും ഇരിക്കുന്ന ഉന്നത നേതാക്കളാണ്. എന്നാൽ 83 വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒരേയൊരു സംഭവത്തിൽ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നത് നിയമവാഴ്ചയുടെ പരാജയത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.
21 മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ; കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും
രേഖപ്പെടുത്തിയ 322 വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 119 എണ്ണത്തിലും (37 ശതമാനം) ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുടെയോ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട 54 പേരിൽ 21 പേരുടെയും മരണം സംഭവിച്ചത് ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളുടെ കൈകളാലാണ്. ഇതിൽ 12 പേർ വ്യാജമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് (മാർച്ചിൽ ഗാസിയാബാദിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സീഷാൻ, ഗുൽഫാം എന്നീ സഹോദരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ). 9 പേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലോ ജയിലിലോ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് (അഹമ്മദാബാദിൽ മരിച്ച 70 വയസ്സുകാരൻ സഹീർ ഷെയ്ഖ് ഉൾപ്പെടെ). ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് നേരെ 15 അക്രമങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ മിക്കവയും നടന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ സുക്മയിൽ 25-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
83 വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ: പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പട്ടികയിൽ
ഉന്നത പദവികളിലിരിക്കുന്നവർ തന്നെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. പൊതുപദവിയിലിരിക്കുന്നവർ നടത്തിയ 33 വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മാർച്ച് 14-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗവും, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രസംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 37 പ്രസംഗങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാനും ഹിന്ദുക്കൾ ആയുധമെടുക്കാനുമുള്ള പരസ്യ ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 50-ഓളം വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾക്കും പിന്നിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന 12 പ്രാസംഗികരാണുള്ളത്; ഇതിൽ 7 പേരും പൊതുപദവികൾ വഹിക്കുന്നവരാണ്.
"ഭരണകൂടം നിഷ്ക്രിയമല്ല, അതിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാണ്": വിദഗ്ദ്ധർ
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഗവേഷകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ജനസമാഹരണത്തിന്റെയും സ്ഥിരം രീതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ച ഫവാസ് ഷഹീൻ നിരീക്ഷിച്ചു. അക്രമികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചും, അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ തടയാതെ നോക്കിനിന്നും ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുകയാണെന്ന് അഖ്സ സയ്യിദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളെ സാധാരണ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളായി കാണരുതെന്നും, അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ജോൺ ദയാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാമായിരുന്നുവെന്നും ഭരണകൂടം ഒന്നുകിൽ ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകെട്ടതാണെന്നും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നിധീഷ് ത്യാഗി തുറന്നടിച്ചു. വസ്തുതാന്വേഷണം നടത്തുന്നവരെ വേട്ടയാടുന്നതിനെതിരെ സയ്യിദ ഹമീദ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും എ.പി.സി.ആർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.