‘അടുത്ത എംജിആറാകാൻ പത്ത് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതിയോ?’; ‘തലൈവി തൃഷ പേരവൈ’ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അണ്ണാമലൈtext_fields
ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടി തൃഷയും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കെത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ വിമർശനവുമായി മുൻ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ. തൃഷയുടെ പേരിൽ ആരാധകർ ‘ഇളയ പുരട്ചി തലൈവി തൃഷ പേരവൈ’ എന്ന സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിനിമാതാരങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സംസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിൽ വളർത്തിയത് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളാണെന്നും അണ്ണാമലൈ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രണ്ടോ ആറോ പത്തോ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാകാനാകുമോയെന്നും അടുത്ത എം.ജി.ആറായി അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാകുമോയെന്നും ചെന്നൈയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അണ്ണാമലൈ ചോദിച്ചു. ഒരു സിനിമയുടെ വാരാന്ത്യ കലക്ഷനാണോ തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ഡോക്ടർമാരും വ്യവസായികളും ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സിനിമയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ റീലുകളും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ ജനപ്രീതിയും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ആധിപത്യം നേടുന്ന സാഹചര്യത്തെ വിമർശിച്ച അണ്ണാമലൈ, ഈ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഡി.എം.കെ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തിരുനെൽവേലിയിലാണ് തൃഷയുടെ പേരിലുള്ള സംഘടനയുടെ ലോഗോയും ചിഹ്നവും ഭാരവാഹികൾ പുറത്തിറക്കിയത്. തൃഷയുടെ ചിത്രം പതിച്ച പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഷാളും പ്രത്യേക അഭിവാദനരീതിയും ചടങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിനിമാതാരവുമായിരുന്ന എം.ജി. രാമചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘പുരട്ചി തലൈവർ’ എന്ന വിശേഷണത്തിന് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ജയലളിതക്കുശേഷം സമാനമായ വ്യക്തിത്വവും സ്വാധീനശേഷിയുമുള്ള നേതാവായി തൃഷക്ക് ഉയർന്നുവരാനാകുമെന്നാണ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ അഭിപ്രായം. വിജയിനൊപ്പം തൃഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് സംഘടനയുടെ കോഓഡിനേറ്റർ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നിർധനർക്ക് ചികിത്സാ സഹായവും നിയമസഹായവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൃഷയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് സംഘടന രൂപവത്കരിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, സംഘടനയെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചോ തൃഷ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തേ തൃഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.