മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയത് ആരാണെന്ന തർക്കം വീണ്ടും കത്തുന്നു; സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി അണ്ണാ ഹസാരെ

മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയത് ആരാണെന്ന തർക്കം വീണ്ടും കത്തുന്നു; സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി അണ്ണാ ഹസാരെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2011-2012 കാലഘട്ടത്തിൽ യു.പി.എ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും രഹസ്യമായി പിന്തുണച്ച പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു 'ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ' എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ അവകാശവാദം പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അണ്ണാ ഹസാരെ. തനിക്ക് ബി.ജെ.പിയുമായോ ആർ.എസ്.എസുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുതെന്നും ബുധനാഴ്ച ഹസാരെ വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോംഗിംഗ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അണ്ണാ ഹസാരെ.
'തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ല, പിന്നെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും': അണ്ണാ ഹസാരെ
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഹസാരെ മറുപടി നൽകിയത്. 'ഇത് തീർത്തും തെറ്റാണ്. എനിക്ക് ബി.ജെ.പിയുമായോ ആർ.എസ്.എസുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ അവരുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുമില്ല. എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്റെ മുൻഗണന. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ്; ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല,' എന്ന് ഹസാരെ വ്യക്തമാക്കി. 'എന്റെ സമരം കാരണമാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ (2014-ലെ) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിന് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത്' എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 'സോണിയാ ഗാന്ധി ഇതുവരെ അണ്ണാ ഹസാരെയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പരസ്പരം കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ഉചിതമാണ്? ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സംസാരിക്കണം. അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; അത് ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കും,' ഹസാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോണിയയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിവാദ ഭാഗം ഇങ്ങനെ
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഭാഗത്താണ് അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ ലോക്പാൽ പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. '2012-ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ബാബുറാവു 'അണ്ണാ' ഹസാരെ 'ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ' എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖമായി ഉയർന്നുവന്നു. ബി.ജെ.പിയും ആർ.എസ്.എസും രഹസ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അതെന്ന് അതിലെ പ്രമുഖരായ ചില പങ്കാളികൾ തന്നെ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്'.
പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ, അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ മറുപടിയും വന്നതോടെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സംവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.