ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർtext_fields
വിജയവാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുന്നു. സർക്കാരും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമായതിനാലും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതിനാലും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. സംസ്ഥാനത്തെ 13,167 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി ഒരു സെക്രട്ടറിക്ക് 50,000 രൂപ മുതൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിൽ കൂടുതലും സ്വന്തമായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ചെലവുകൾ ഇരട്ടിയാകാൻ കാരണങ്ങൾ
നവംബർ 26, 29, ഡിസംബർ 2 തീയതികളിലായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 1,34,847 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും; എന്നാൽ 10,000-ത്തിലധികം വോട്ടർമാരുള്ള വലിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 10-ഓ അതിലധികമോ ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ, പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കുള്ള കുടിവെള്ളം, ചായ, പ്രഭാതഭക്ഷണം, ലഘുഭക്ഷണം, ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ചെലവ് സെക്രട്ടറിമാരാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ശുചിത്വ ക്രമീകരണങ്ങൾ, താമസസൗകര്യം, ഫ്ലഡ്ലൈറ്റുകൾ, ബാരിക്കേഡുകൾ, ബൂത്തുകളുടെ പെയിന്റിംഗും നമ്പറിംഗും എന്നിവയ്ക്കും വലിയ തുക ചെലവാകുന്നു.
പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ബൂത്തുകളിൽ എത്തുകയും 36 മണിക്കൂറോ അതിലധികമോ അവിടെ തങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയമത്രയും ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആറ് ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 15-ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലയിടത്തും ഇവരുടെ ചെലവുകളും സെക്രട്ടറിമാർ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്.
ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവെക്കുന്നതായും ആരോപണം; റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിമാർ
പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മതിയായ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ കടം വാങ്ങിയും സ്വന്തം പണമെടുത്തും ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. 'സെക്രട്ടറിമാർ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ, മതിയായ ഫണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,' എൻ.ടി.ആർ ജില്ലയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ചില മണ്ഡൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് വകമാറ്റുകയോ തടഞ്ഞുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി സെക്രട്ടറിമാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലാണെന്നും സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് പണം ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് എം.ഡി.ഒമാരുടെ വിശദീകരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് അനുവദിക്കണമെന്നും തങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച തുക ഉടൻ തിരികെ നൽകണമെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ആവശ്യം.