പവൻ കല്യാണിന്റെ പി.എയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരി നടത്തിയത് 7 കോടിയുടെ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്? പാർട്ടിയെ മറയാക്കിയെന്ന് ആരോപണംtext_fields
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാണിന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റും ജനസേന പാർട്ടി നേതാവുമായ കോട്ട രുക്മിണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ മുൻ ജീവനക്കാരി ഉൾപ്പെട്ട കോടികളുടെ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നു. പൊലീസ്, എൻഡോവ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 35-ലധികം തൊഴിൽരഹിതരിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 7 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. ജനസേന പാർട്ടി അംഗവും കോട്ട രുക്മിണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'കൈറൻ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിലെ' ജീവനക്കാരിയുമായിരുന്ന ധരണി കൃഷ്ണയാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി. ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ ഇവരെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. പശ്ചിമ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ തനുക്കു സ്വദേശിയായ ധരണി കൃഷ്ണ നിലവിൽ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ താഡെപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
നേതാക്കളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു; തട്ടിപ്പ് നടന്നതിങ്ങനെ
ജനസേന നേതാക്കളുമായും പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഓഫീസുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പ്രതി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തത്. പൊലീസ് ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനും ജനസേന പാർട്ടി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ കല്യാണം ശിവ ശ്രീനിവാസ റാവു (കെ.കെ) തന്റെ പിതൃസഹോദരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ജോലി വാങ്ങിനൽകാമെന്നും ധരണി കൃഷ്ണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ഏലൂരു, തനുക്കു, താഡെപ്പള്ളിഗുഡെം, തുനി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. ഏലൂരു മേഖലയിൽ നിന്ന് 16 പേരിൽ നിന്നും തനുക്കുവിൽ നിന്ന് 20 പേരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയതായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനസേന കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ബന്ധുവിന് പൊലീസിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ താഡെപ്പള്ളിഗുഡെമിലെ ഒരു പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി. ലണ്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. ഇത്തരത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഏഴ് കോടി രൂപയോളം പിരിച്ചെടുത്തതായി പവൻ കല്യാണിന് നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സർക്കാർ മുദ്രകളും ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുകളുമുള്ള വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകൾ, പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറുകൾ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ എന്നിവ നിർമിച്ചാണ് പ്രതി ഇരകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. ജനസേന നേതാക്കളുടെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമിച്ച് ഓഡിയോ കോളുകളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നേതാക്കളുടെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി.
പാർട്ടി നടപടിയും പൊലീസ് അന്വേഷണവും
നവംബർ 5-ന് ഏലൂരു സ്വദേശിയായ തരുൺ ആണ് വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവുകളുടെയും രസീതുകളുടെയും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളുമായി ജനസേന നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചത്. തന്റെ പേരും ചിത്രവും ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് പണം പിരിച്ചതെന്ന് കല്യാണം ശിവ ശ്രീനിവാസ റാവു വ്യക്തമാക്കി. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് ശേഷം പാർട്ടിതല അന്വേഷണം നടത്തി ധരണി കൃഷ്ണയെ ജനസേനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.
തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് കല്യാണം ശിവ ശ്രീനിവാസ റാവുവും കോട്ട രുക്മിണിയും മംഗളഗിരി റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെവ്വേറെ പരാതികൾ നൽകി. കൈറൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പശ്ചാത്തലം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നിവ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് മംഗളഗിരി റൂറൽ സി.ഐ വെങ്കട്ട് അറിയിച്ചു. നാല് ഇരകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം തിരികെ നൽകിയെന്ന് കാണിക്കാൻ പ്രതി വ്യാജ ബില്ലുകളും രസീതുകളും തയ്യാറാക്കിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
കസ്റ്റഡിയിൽ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് മുഖ്യപ്രതി; ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷന് പരാതി നൽകി ധരണി കൃഷ്ണ
അതേസമയം, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ബോധപതി ധരണി കൃഷ്ണ മംഗളഗിരി റൂറൽ പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതരമായ കസ്റ്റഡി മർദ്ദന ആരോപണങ്ങളുമായി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷനെ സമീപിച്ചു. തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി തടങ്കലിൽ വെക്കുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നവംബർ 19-നാണ് ധരണി കൃഷ്ണ കമീഷന് പരാതി നൽകിയത്. തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിൽ ജനസേന നേതാക്കളായ കല്യാണം ശിവ ശ്രീനിവാസ റാവു (കെ.കെ), കോട്ട രുക്മിണി, ഇവരുടെ അനുയായികളായ ഡോ. നരേഷ്, നിമ്മകായല പെദ്ദിരാജു എന്നിവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നവംബർ 13-ന് ഡോ. നരേഷ് വിളിച്ചതനുസരിച്ച് മംഗളഗിരി റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ തന്നെ പൊലീസ് തടങ്കലിൽ വെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ധരണി കൃഷ്ണ പറയുന്നു. സി.ഐ വെങ്കിടേശ്വരലു, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ശ്യാം എന്നിവർ ചേർന്ന് റബ്ബർ ബെൽറ്റും വടിയും ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലടക്കം മർദ്ദിച്ചതായും, മർദ്ദനസമയത്ത് കെ.കെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ പൊലീസിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. നവംബർ 13 രാവിലെ മുതൽ നവംബർ 15 വൈകുന്നേരം വരെ ഏകദേശം 56 മണിക്കൂർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാതെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചതായും, അമ്മ ഗാർഗ നാഗമണി ഹൈകോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തന്നെ വിട്ടയച്ചതെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 14-ന് എസ്.ഐ രവി തേജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം തന്നെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും പിന്നീട് ഗുണ്ടൂരിലെ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതായും, കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യയായി ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. മോചിതയായ ശേഷം നവംബർ 16-ന് വിജയവാഡ സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വലതു കൈത്തണ്ടയിലും കാലിലും നീരും തുടകളിൽ ചതവുകളും നടുവേദനയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ധരണി കൃഷ്ണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുമായി പെനമലൂരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ ചെന്നപ്പോൾ എസ്.ഐ പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും അവർ ആരോപിച്ചു. സ്റ്റേഷനിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ, കോൾ വിവരങ്ങൾ, വീഡിയോ കോൾ രേഖകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സംരക്ഷണവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകണമെന്നും ധരണി കൃഷ്ണ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.