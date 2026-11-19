കാലാപാനിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ജയിൽ നയത്തിലേക്ക്:130 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രിസൺസ് ആക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ---=text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് പ്രിസൺസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവിസസ് റെഗുലേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ ജയിൽ സംവിധാനത്തിൽ നിർണായകമായ നിയമമാറ്റത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 240 പ്രകാരമുള്ള ഈ പുതിയ നിയമം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെയും അതിനുശേഷമുള്ളതുമായ മൂന്ന് പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് പകരമാകും.1894ലെ പ്രിസൺസ് ആക്ട്, 1900ലെ പ്രിസണേഴ്സ് ആക്ട്, 1950ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ് ആക്ട് എന്നിവയാണ് പഴയ ആക്ട്.
കസ്റ്റഡി, ശിക്ഷ, നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാറി പുനരധിവാസം, ആരോഗ്യപരിപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, മോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനായി തടവുകാരെ സജ്ജരാക്കൽ എന്നിവക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജയിൽ ഭരണരീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാലാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ദ്വീപസമൂഹത്തിന് ഈ മാറ്റം പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെ തടവിലാക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജയിലാണിത്. 1894ലെ പ്രിസൺസ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തിന് ശേഷം, അന്തസ്സ്, സമത്വം, വിവേചനമില്ലായ്മ എന്നീ ആധുനിക ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ദ്വീപുകളിലെ ജയിൽ ഭരണം കൊണ്ടുവരാനാണ് പുതിയ ചട്ടക്കൂട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തടവുകാരെ അടച്ചുപൂട്ടാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായി ജയിലുകളെ കണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രിസൺസ് ആക്ട് രൂപീകരിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ജയിൽ ഭരണത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അടിസ്ഥാന നിയമസംവിധാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുടർന്നു.
മാനസികാരോഗ്യ പരിപാലനം, ലിംഗഭേദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രാപ്യത, സാങ്കേതികവിദ്യ, പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് പുതിയ ചട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിയമപരമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ കാരണമാകരുത് എന്ന് ഈ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നു.
പുതിയ ചട്ടത്തിലെ പത്ത് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
1. തുറന്ന ജയിലുകളും നൈപുണ്യ വികസനവും
തുറന്നതും പകുതി തുറന്നതുമായ തിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ശിക്ഷാ ആസൂത്രണം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവ പുതിയ ചട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. മോചനത്തിന് ശേഷം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നൈപുണ്യങ്ങൾ തടവുകാർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2. അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തരംതിരിക്കൽ
സുരക്ഷാ ഭീഷണി, പ്രായം, ആരോഗ്യം, തിരുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടവുകാരെ തരംതിരിക്കും. അതീവ അപകടസാധ്യതയുള്ള കുറ്റവാളികൾക്ക് പ്രത്യേക താമസസൗകര്യവും കർശന നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തും.
3. സാങ്കേതികവിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ ജയിൽ സുരക്ഷ
സി.സി.ടി.വി നിരീക്ഷണം, ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ, ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി സംവിധാനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ ഡാറ്റാബേസുകളുമായുള്ള സംയോജനം എന്നിവ പുതിയ ചട്ടത്തിലുണ്ട്. ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത ആശയവിനിമയം തടയാൻ സെല്ലുലാർ ജാമിങ്, ഡിറ്റക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് നിരോധിത വസ്തുക്കളും അനധികൃതമായി കൈവശം വെയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
4. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപരിപാലനവും മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണയും
ജയിൽ ഭരണത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ആരോഗ്യപരിപാലനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ലിംഗഭേദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വൈദ്യസൗകര്യങ്ങളും, നിയമപരമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾക്ക് വിധേയമായി മാനസിക രോഗമുള്ള തടവുകാരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഇതിലുണ്ട്.
5. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം
വനിതാ തടവുകാർക്ക് പ്രസവ പരിചരണം, പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ, ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. തടവിൽ കഴിയുന്ന അമ്മമാർക്കൊപ്പം കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആറ് വയസ് വരെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
6. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിലെ തടവുകാർക്കുള്ള സംരക്ഷണം
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ തടവുകാർക്കും പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ചട്ടത്തിലുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ താമസസൗകര്യം, തടസരഹിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരിപാലനം, മാനസിക-സാമൂഹിക പിന്തുണ, പുനരധിവാസം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
7. ജാതി അധിഷ്ഠിത വിവേചനത്തിന് വിലക്ക്
ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിക്കൽ, വേർതിരിക്കൽ, ജയിൽ ജോലികൾ നൽകൽ എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും ചട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. തിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിവേചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന തത്വം ഇത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു.
8. പരോൾ, ഫർലോ, മോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള പുനരധിവാസം
നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പരോൾ, ഫർലോ, ശിക്ഷാ ഇളവ്, നേരത്തെയുള്ള മോചനം എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപരമായ അടിത്തറ ഈ ചട്ടം നൽകുന്നു. തടവുകാർക്ക് ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാനും സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനും സഹായിക്കുന്ന 'ആഫ്റ്റർ-കെയർ' സേവനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
9. നിയമസഹായവും വിചാരണത്തടവുകാരുടെ അവലോകനവും
ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും അണ്ടർട്രയൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കും. ദീർഘകാല തടവ് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ അർഹരായവരുടെ കേസുകൾ ഈ സമിതികൾ ആനുകാലികമായി പരിശോധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾക്കോ അധികാരികൾക്കോ ശുപാർശകൾ നൽകും.
10. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമവും
വകുപ്പുതല പരിശോധനകൾ, ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സ് ബോർഡുകൾ, തടവുകാരുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പുതിയ ചട്ടത്തിലുണ്ട്. പ്രഫഷണൽ പരിശീലനം, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമം, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കും ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധവും നിയമസഹായവും
തടവ് ശിക്ഷ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കുന്നതാകരുതെന്നും ഈ ചട്ടം ഉറപ്പാക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നേരിട്ടും വെർച്വൽ ആയും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, നിയമോപദേശം തേടാനുള്ള അവസരം, വിദേശ തടവുകാർക്ക് കുടുംബങ്ങളുമായും കോൺസുലർ പ്രതിനിധികളുമായും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ പ്രാധാന്യം
കാലാപാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് പരിഷ്കരണാത്മകമായ ഒരു ജയിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നീക്കത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രൂരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തടവിലാക്കിയിരുന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് സെല്ലുലാർ ജയിൽ. സുരക്ഷയും അച്ചടക്കവും അന്തസ്സിനും പരിഷ്കരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യതയ്ക്കൊപ്പം കൈകോർത്തു പോകുന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജയിൽ ദർശനമാണ് പുതിയ ചട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മോഡൽ പ്രിസൺസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവിസസ് ആക്ട്, 2023 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജാതി വിവേചനം, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ തടവുകാർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.