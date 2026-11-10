കുതിരയോട്ട മത്സരത്തിൽ വിജയിക്ക് ഥാർ, ഡിസംബറിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങണം; മകളുടെ വിവാഹം അത്യാഢംബരമാക്കാൻ അനന്ത് സിങ് എം.എൽ.എ

കുതിരയോട്ട മത്സരത്തിൽ വിജയിക്ക് ഥാർ, ഡിസംബറിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങണം; മകളുടെ വിവാഹം അത്യാഢംബരമാക്കാൻ അനന്ത് സിങ് എം.എൽ.എtext_fields
പാട്ന: അതിഥികൾക്ക് ക്ഷണം, വിദേശത്തുനിന്ന് പൂക്കൾ, കുതിരയോട്ടം, കുതിരയോട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് മഹീന്ദ്ര ഥാർ സമ്മാനം. ഇത് എന്തെങ്കിലും നറുക്കെടുപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ബീഹാറിനെ പട്ന ജില്ലയിലുള്ള മൊകാമ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എയായ അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ മകൾ ശിവാംഗി സിങ്ങിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെ.ഡി.യു നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാറിനായി ഒമ്പതുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായ എം.എൽ.എയാണ് മകളുടെ വിവാഹം അത്യാഢംബരത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് കീഴടങ്ങടണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ് വമ്പൻ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിന് 'ഛോട്ടേ സർക്കാർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനന്ത് സിങ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നവംബർ 25ന് ലാഡ്മയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അനന്ത് മകൾ ശിവാംഗി സിങ്ങും ഋഷികേശ് കുമാറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നാല് ലക്ഷം പേർക്ക് സൽക്കാരം നടത്താനുള്ള രീതിയിലാണ് പന്തൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സംഘമാണ് പന്തലും വിവാഹച്ചടങ്ങിനുള്ള സ്റ്റേജും ഒരുക്കുന്നത്.
നവംബർ 20 ഓടെ പന്തൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാകും. വി.വി.ഐ.പി അതിഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം പന്തലും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. വധൂവരന്മാർക്കുള്ള സേജ് 100 അടി നീളത്തിൽ നിർമിക്കും. വിവാഹ ശേഷം നവദമ്പതികൾക്ക് താമസിക്കാനായി ബിഹാതയിൽ പുതിയ വീടും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ഈ വീട്ടിലാണ് നടക്കുക. ഇവിടെ നിന്നാണ് ലാഡ്മയിലെ അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിവാഹ ഘോഷയാത്ര നടക്കുക. വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന കുതിരയോട്ടത്തിനായി പ്രത്യേക മൈതാനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുതിരകൾ എത്തും. കുതിരയോട്ടത്തിലെ വിജയിക്ക് മഹീന്ദ്ര ഥാർ ആണ് സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം ഇരുചക്ര വാഹനമാണ്.
സിനിമ - രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരെ വിവാഹച്ചടങ്ങിലേക്ക് അനന്ത് സിങ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോനു സൂദ്, മനോജ് തിവാരി അടക്കമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ അടക്കം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ക്ഷണക്കത്ത് നൽകാനാണ് അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ തീരുമാനം. 'എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിൽ ഭരണപക്ഷമെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ ഇല്ല. കലാകാരന്മാരും വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ക്ഷണക്കത്ത് നൽകുമെന്നും' അനന്ത് സിങ് എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 2025ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്ന ദുലാർ ചന്ദ് യാദവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം അനന്ത് സിങ് ആണെന്നാണ് കേസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ അനന്ത് സിങ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മാർച്ചിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ അനന്ത് സിങ്ങിനോട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് കീഴടങ്ങണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ, ജെ.ഡി.യു അനന്ത് സിങ്ങിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. നിതീഷ് കുമാറിന് വേണ്ടി ഒമ്പത് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ അനന്ത് സിങ്, പരാമർശം വിവാദമായതോടെ മലക്കം മറിയുകയായിരുന്നു.