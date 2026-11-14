'കലക്ടർ സർവശക്തനെന്ന ധാരണ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം; ജനങ്ങൾ അതിൽനിന്ന് മോചിതരാകണം': അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിtext_fields
ലക്നൗ: ജില്ലയിലെ സകലകാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 'സർവ്വശക്തൻ' ആണ് ജില്ല കലക്ടർ എന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ധാരണ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിതരാകണമെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ റിക്കവറി ഏജന്റുമാർ തോക്കിൻമുനയിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
ജസ്റ്റിസ് ജെ.ജെ. മുനീർ, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദ്രജീത് ശുക്ല എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം കളക്ടറുടെ ഇടപെടൽ തേടി ഹരജിക്കാരൻ എത്തിയതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഒരു നിഗൂഢ ശക്തിയായി കളക്ടർ ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന്റെ ഈ കൊളോണിയൽ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഹരജിക്കാരന്റെ കൽപ്പനകളിൽ മാത്രമുള്ള ഇത്തരം തെറ്റായ ധാരണകൾക്കപ്പുറം, നിയമപരമായി കളക്ടർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പരിമിതികളുണ്ട്.
വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സിവിൽ സ്വഭാവമുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടത് അതത് പ്രദേശത്തെ സിവിൽ കോടതികളാണ്. എന്നാൽ സിവിൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ആളുകളെ കളക്ടറെപ്പോലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വായ്പ തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനോ ബാങ്കുകൾ ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും നിയമപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഹരജിക്കാരന്റെ വാഹനം ഉടൻ തിരികെ നൽകാനും വായ്പ തുക പുതിയ ഗഡുക്കളായി പുനഃക്രമീകരിക്കാനും ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് കോടതി കർശന ഉത്തരവ് നൽകി.