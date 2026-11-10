ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ തറവാട്ടു വീട് പൊളിച്ചതിൽ വാക്പോര്: ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ അഖിലേഷ് യാദവ്; വാദം തള്ളി കുടുംബംtext_fields
വാരണാസി: ഭാരതരത്ന ജേതാവ് ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ വാരണാസിയിലെ തറവാട്ടു വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കിയ സംഭവത്തിൽ വാക്പോര് മുറുകുന്നു. വീട് പൊളിച്ചതിന് പിന്നിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ഇടുങ്ങിയ മനോഭാവമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വ പാരമ്പര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്നും ആരോപിച്ച് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ അഖിലേഷിന്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളി ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ കുടുംബവും വാരണാസി നഗരസഭയും പ്രസ്താവനയിറക്കി.
കലയോടും കലാകാരന്മാരോടും ബിജെപിക്കുള്ള യാഥാസ്ഥിതികവും ഇടുങ്ങിയതുമായ സമീപനമാണ് സംഭവത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു. ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച മഹദ്വ്യക്തിയുടെ സ്മരണകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനത്തെത്തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു.
അഖിലേഷിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ വാരണാസി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (വിഎംസി), വീട് പൊളിച്ചതിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. "ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ ഓർമ നിലനിർത്തുന്നതിനായി തറവാട്ടു വീട് മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാൻ നഗരസഭ കുടുംബത്തിന് മുന്നിൽ നിർദേശം വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബം ഈ നിർദേശം നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.വീട് പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിൽ നഗരസഭ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല," എന്ന് വിഎംസി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ സന്ദീപ് ശ്രീവാസ്തവ വ്യക്തമാക്കി.
വീട് അപകടകരമായ വിധത്തിൽ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് ഉടമസ്ഥർക്ക് മുൻപ് തന്നെ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നതായി ചൗക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ വിജയ് കുമാർ ശുക്ല പറഞ്ഞു. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പരിഹരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അതിനുശേഷമാണ് കെട്ടിട ഉടമ സ്വന്തം നിലയിൽ വീട് പൊളിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കെട്ടിടം പൊളിച്ചതിൽ യാതൊരു വിധ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളോ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം അഖിലേഷ് യാദവ് പോസ്റ്റിട്ടതെന്നും ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ കൊച്ചുമക്കളായ മുഹമ്മദ് സിബ്തൈനും അഫാഖ് ഹൈദറും പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 90 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം പൂർണമായും ദ്രവിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ടാണ് പൊളിച്ചതെന്ന് സിബ്തൈൻ വ്യക്തമാക്കി. അവിടെ പണിയുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാന്റെ ഓർമവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.