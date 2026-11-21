‘മെറ്റ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കണ്ട’; കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ അഖിലേഷ് യാദവ്text_fields
ലഖ്നോ: ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതെ ബിസിനസിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിലും ഹൈദരാബാദിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മെറ്റ ഓഫിസുകളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് മേൽ അനാവശ്യ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിൽനിന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നതിൽനിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ എക്സ് അകൗണ്ടിലൂടെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ വിമർശനം. ‘എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മികച്ച കമ്പനിയുടെ മുഖമുദ്ര’ എന്ന കുറിപ്പോടെ '#മെറ്റ' എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്.
പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ മെറ്റ ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനും അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബ്, ദേശീയ ഇൻ-ചാർജ് മനീഷ് ശർമ എന്നിവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് വ്യാപക പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.
മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലുള്ള മെറ്റ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ മുംബൈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സീനത്ത് ഷബ്രിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ, ഐ.ടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ പോസ്റ്റർ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനാധിപത്യപരമായി സർക്കാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സീനത്ത് ഷബ്രിൻ പറഞ്ഞു.
ഹൈദരാബാദ് ഗച്ചിബൗളിയിലെ മെറ്റ ഓഫിസിലേക്ക് തെലങ്കാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജക്കിഡി ശിവ ചരൺ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചുകയറി പ്രതിഷേധിച്ചു. മരവിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മെറ്റ ഓഫിസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും ബി.ജെ.പിയുടെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് പകരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് മെറ്റ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ശിവ ചരൺ റെഡ്ഡിയെയും പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കിയിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം.