ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷം; എ.ക്യു.ഐ 343 കടന്നു

ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷം; എ.ക്യു.ഐ 343 കടന്നുtext_fields
ചെന്നൈ: ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന ജനവാസ, വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വായുഗുണനിലവാര സൂചിക (എ.ക്യു.ഐ) 300 കടന്നു. വലസരവാക്കത്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന എ.ക്യു.ഐ രേഖപ്പെടുത്തിയത് (343). നുങ്കമ്പാക്കത്ത് 332ഉം സോവാർപേട്ടിൽ 311ഉം ടി നഗറിൽ 306ഉം രേഖപ്പെടുത്തി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ശരാശരി എ.ക്യു.ഐ 2026ൽ 168.97 ആയി ഉയർന്നു. 2025ൽ 161.69ഉം 2024ൽ 143.46ഉം ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 39 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 25 ഇടങ്ങളിലും മലിനീകരണം വർധിച്ചു. കാഞ്ചീപുരത്ത് 250ഉം തിരുച്ചിയിൽ 240ഉം തിരുപ്പൂരിൽ 223ഉം തഞ്ചാവൂരിൽ 210ഉം രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം നാഗപട്ടണത്ത് എ.ക്യു.ഐ 71 ആയി കുറഞ്ഞു. കടലൂർ, തൂത്തുക്കുടി, കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലകളിലും വായുഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു.
ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി ശിവകാശിയിലെ പടക്കവ്യവസായം മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് നേരിട്ടും അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ബി.ജെ.പി നേതാവ് കെ. അണ്ണാമലൈ പടക്കങ്ങൾ വാങ്ങാനും പൊട്ടിക്കാനും ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ പൂവുലകിൻ നൻപർ രംഗത്തെത്തി. ഇത് ‘കൂട്ട ആത്മഹത്യാ ദൗത്യം’ പോലെയാണെന്ന് സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വായുമലിനീകരണത്തിനൊപ്പം ശബ്ദമലിനീകരണവും വർധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ദീപാവലി ദിനത്തിലെ ശരാശരി ശബ്ദനില 2025ലെ 75.70 ഡെസിബെലിൽനിന്ന് 2026ൽ 76.73 ആയി ഉയർന്നു. ചെന്നൈയിലെ വലസരവാക്കത്ത് 88.6 ഡെസിബെൽ രേഖപ്പെടുത്തി.
രാവിലെ ആറു മുതൽ ഏഴു വരെയും വൈകീട്ട് ഏഴു മുതൽ എട്ടു വരെയും മാത്രമാണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപകമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായും ദിവസം മുഴുവൻ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നഗറിൽ 306ഉം രേഖപ്പെടുത്തി