ന്യൂയോർക്ക് സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ; യാത്രാസമയം അഞ്ചു മണിക്കൂർ കുറയും

ന്യൂയോർക്ക് സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ; യാത്രാസമയം അഞ്ചു മണിക്കൂർ കുറയുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ. ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ജെ.എഫ്.കെ, നെവാർക്ക് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള നാല് റൂട്ടുകളിലും നോൺസ്റ്റോപ് സർവിസുകൾ തിരിച്ചെത്തി. ഇതോടെ യാത്രാസമയം അഞ്ചു മണിക്കൂർ വരെ കുറയും. നേരത്തെ റോമിൽ ഇന്ധനം നിരക്കുന്നതിനായുള്ള സാങ്കേതിക ഇടത്താവളം ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് യാത്ര വേഗത്തിലാകുന്നത്.
പാകിസ്താൻ വ്യോമപാത അടച്ചതും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാമാർഗം ദീർഘമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ന്യൂയോർക്ക് സർവിസുകൾ ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇറക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതോടെ ഏകദേശം 22 മണിക്കൂർ വരെ യാത്രാസമയം നീണ്ടിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ നേരിട്ടുള്ള സർവിസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്നും മുംബൈയിൽനിന്നും ന്യൂയോർക്കിലെ ജെ.എഫ്.കെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ദിവസവും ഓരോ സർവിസ് വീതമുണ്ട്. ഡൽഹി–നെവാർക്ക് റൂട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ നാലും മുംബൈ–നെവാർക്ക് റൂട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നും സർവിസുകളാണ് നടത്തുക.
ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള സർവിസുകൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ എയർബസ് എ350-900 വിമാനങ്ങളിലാണ്. 28 ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ, 24 പ്രീമിയം ഇക്കോണമി സീറ്റുകൾ, 264 ഇക്കോണമി ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്. മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള സർവിസുകൾ ബോയിങ് 777-300 ഇ.ആർ വിമാനങ്ങളിലാണ്. എട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്യൂട്ടുകൾ, 40 ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ, 280 ഇക്കോണമി ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള സർവിസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാകുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.