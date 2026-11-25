ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തിലെ രാഹുലിന്റെ നിലപാട് മോദിയുടേതിന് സമാനം: മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് (എ.ഐ.എം.പി.എൽ.ബി) വ്യക്തമാക്കി. ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടികളെ 'വംശഹത്യ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയാറാകാത്തതിനെയും ബോർഡ് വിമർശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിക്കാഗോയിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം വിവാദമായത്. ഫലസ്തീനികളോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദ നിലപാടിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. 'ഇറാൻ യുദ്ധവും ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കും' എന്ന വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. റോബർട്ട് പാപെയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യയുടെ സായുധ സേനക്ക് മികച്ച ആയുധങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ താൽപര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ നിലപാടിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് വക്താവ് ഡോ. എസ്.ക്യു.ആർ. ഇല്യാസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഹമാസിനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ഒരുപോലെ അപലപിച്ച രാഹുൽ, ഗസ്സയിൽ നടക്കുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവം മടിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രാഹുലിന്റെ ഈ മൗനം യാദൃച്ഛികമല്ലെന്നും ഗുരുതരമായ ആശയപരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും ഡോ. ഇല്യാസ് പറഞ്ഞു. ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടികളുടെ പേരിൽ ഇസ്രായേൽ ആഗോളതലത്തിൽ വിമർശനം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവരുമായുള്ള തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രായേലിനെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെയും തുടർന്ന് ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടികളെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അപലപിച്ചിരുന്നു. ഒരു അക്രമവും മറ്റൊരു അക്രമത്തിന് ന്യായീകരണമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് നവംബർ 19ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ആവർത്തിച്ചു. ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുമ്പോഴും ഗസ്സയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുകയാണെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം വേണമെന്ന രാഹുലിന്റെ നിലപാട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു.