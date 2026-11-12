'നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം'; നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സൈന്യം

'നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം'; നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സൈന്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അഗ്നിവീർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈന്യം നിർണ്ണായകമായ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാല് വർഷത്തെ സേവനകാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്ക് അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും സേവന വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുമായാണ് സൈന്യം പ്രത്യേക ഔട്ട്റീച്ച് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം നാല് വർഷത്തെ പ്രാരംഭ സേവന കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ആദ്യ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിര നിയമനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 25 ശതമാനം പേർക്കും കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ അധിക സേവന കാലാവധി ലഭിക്കുന്നവർക്കും അതിനുശേഷം വിവാഹിതരാകാം. പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഇവർക്കെല്ലാം സാധാരണ സൈനികരെപ്പോലെ തന്നെ വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
പതിനേഴര വയസ്സിനും 21 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവതീയുവാക്കളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സേനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സേവനകാലയളവിലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് വർഷത്തെ അധിക സേവന കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സൈന്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സിവിലിയൻ ജോലികളിലെ സംവരണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കഴിവിനും താൽപ്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭാവി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് ജവാൻമാരെ സഹായിക്കും.
രാജ്യസുരക്ഷാ രംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചയായ ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ജവാൻമാർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നതാണ്. സേവനത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതിനുശേഷം പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണിത്.