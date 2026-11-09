‘ഇന്ത്യക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും എതിര്’; ഉവൈസിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ യോഗി ആദിത്യനാഥ്

‘ഇന്ത്യക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും എതിര്’; ഉവൈസിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ യോഗി ആദിത്യനാഥ്text_fields
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്ത്. ഉവൈസിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഇന്ത്യക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്ന് യോഗി ആരോപിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഉവൈസിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാഥാർഥ്യമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ദുൽ അൽ സഈദ് വിജയിച്ചതിനെ ഉദാഹരണമാക്കിയാണ് ഉവൈസി തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. ബിജെപി നേരത്തെ 'അബ്ദുൽ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവനാണ്' എന്ന രീതിയിൽ പരിഹസിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഒരു 'അബ്ദുൽ' ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ സെനറ്ററായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ 'അബ്ദുലുമാർ' ഇനി ആരുടെയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ലെന്നും അവർ എംഎൽഎമാരായി ഉയർന്നുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ഹിജാബ് ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നും ഉവൈസി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഈ പരാമർശങ്ങളാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായത്.
കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മും ഒരേ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളേക്കാൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
അതേസമയം, ഉവൈസിയുടെ പ്രസ്താവനകളോട് കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ വിജയം നേടുന്നത് അവർ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുരേന്ദ്ര രജ്പുത് പറഞ്ഞു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ വംശജനായ അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന്റെ നേട്ടം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി വക്താവ് അശുതോഷ് വർമ്മയും വ്യക്തമാക്കി.