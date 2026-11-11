ശൈഖ് ഹസീനയുടെ കൈമാറ്റം നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ മാത്രം; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ

ശൈഖ് ഹസീനയുടെ കൈമാറ്റം നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ മാത്രം; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ മടക്കയാത്രയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഹസീനയുടെ കൈമാറ്റം നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂവെന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നിർബന്ധമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഹസീനയുടെ പാസ്പോർട്ടും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും സംബന്ധിച്ച വിവാദം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന്, ഇതൊരു നിയമപരമായ വിഷയമാണെന്നും ഉചിതമായ നിയമനടപടികളിലൂടെ ഇക്കാര്യം പരിഹരിക്കുമെന്നും ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹസീനയുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെയും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമീഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് നിർദേശിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അധികൃതർക്കാണ് കഴിയുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമോപദേശക സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് ചേംബേഴ്സ് നവംബർ ഒൻപതിന് ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമീഷന് അയച്ച കത്താണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ശൈഖ് ഹസീനക്ക് പുതിയ പാസ്പോർട്ടും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവർ കത്തയച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാരും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും ഹസീനയുടെ നിലവിലുള്ള രേഖകൾ റദ്ദാക്കിയെന്നായിരുന്നു നിയമസ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ, ഹസീനയുടെ പേരിൽ അപേക്ഷ നൽകാൻ മാട്രിക്സ് ചേംബേഴ്സിന് ഔദ്യോഗിക അധികാരമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമീഷൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ഹസീനക്ക് പുതിയ രേഖകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനോട് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് കൈമാറ്റ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഹസീന രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണമെന്നാണ് ധാക്കയുടെ നിലപാട്.
2024 ആഗസ്റ്റിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്നാണ് ശൈഖ് ഹസീന പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഒഴിഞ്ഞ് രാജ്യം വിട്ടത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അവർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന കേസിൽ 2025 നവംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ ഹസീനക്ക് അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് 2024 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഹസീനയുടെ കൈമാറ്റം, യാത്രാരേഖകളുടെ ലഭ്യത, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നിയമപരമായ ആവശ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തിൽ നിർണായക വിഷയങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുപോകുകയെന്നതാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.