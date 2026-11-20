30 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടം, ഒടുവിൽ നീതി; വായ്പയുടെ പേരിൽ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട 4.5 ഏക്കർ ഭൂമി വീട്ടമ്മക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചുtext_fields
ലത്തൂർ: തുച്ഛമായ വായ്പയുടെ പേരിൽ സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരൻ തട്ടിയെടുത്ത 4.5 ഏക്കർ ഭൂമി വീട്ടമ്മക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചു. 30 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ലത്തൂർ ജില്ലയിലെ കൽക്കുട്ടി ഗ്രാമവാസിയായ മുണ്ടുബായ് ഇരപ്പക്ക് നീതി ലഭിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലാ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന '7/12 (സത്ബാര) എക്സ്ട്രാക്റ്റ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ മുണ്ടുബായിക്ക് കൈമാറി.
മകളുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായാണ് 30 വർഷം മുമ്പ് സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരനിൽനിന്ന് 25,000 രൂപ മുണ്ടുബായ് വായ്പയെടുത്തിരുന്നത്. കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവ് പങ്കുവെക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് പണമിടപാടുകാരൻ ആദ്യം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് വ്യാജ സാക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഭൂമി സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് മുണ്ടുബായ് ആരോപിച്ചു.
പിന്നീട് 2.5 ലക്ഷം രൂപയുമായി ചെന്ന് ഭൂമി തിരികെ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, പലിശയടക്കം 10 ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പണമിടപാടുകാരൻ ഭൂമി വിട്ടുനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകാൻ തന്റെ പക്കൽ മാർഗമില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സമീപിച്ചത്. 1995ൽ 25,000 രൂപ വായ്പയ്ക്ക് പകരമായി കുടുംബം വിൽപനക്കരാർ എഴുതി നൽകുകയായിരുന്നു. ആ ഭൂമിയാണ് 30 വർഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ ലഭിച്ചത്.
ഒരു രൂപ പോലും തിരികെ നൽകാതെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഭൂമി വീണ്ടെടുത്തത്. കലക്ടർ ഭരത് ബസ്ത്വാദിന്റെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് തഹസിൽദാറുടെ അനുമതിയോടെ റവന്യൂ രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി മുണ്ടുബായിയെ ഭൂമിയുടെ ഉടമയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഷെൽഗാവ് സർക്കിൾ ഓഫിസർ മഹേഷ് ഹിപ്പാർഗെ അറിയിച്ചു. ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ച ലത്തൂർ കലക്ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അമോൽ താംബെ, പ്രാദേശിക തഹസിൽദാർ എന്നിവർക്ക് മുണ്ടുബായ് നന്ദി അറിയിച്ചു.