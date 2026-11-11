ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം; വിശ്വാസമോ മതമോ ജാതിയോ പരിഗണിക്കരുതെന്നും ബോംബെ ഹൈകോടതി

ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം; വിശ്വാസമോ മതമോ ജാതിയോ പരിഗണിക്കരുതെന്നും ബോംബെ ഹൈകോടതിtext_fields
മുംബൈ: മതം, വിശ്വാസം, ജാതി എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ബോംബെ ഹൈകോടതി. ബലപ്രയോഗത്തിനോ സമ്മർദത്തിനോ വിധേയമാകാതെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബറിൽ വിവാഹിതരായ 21 വയസ്സുള്ള ഹിന്ദു യുവതിയും 21 വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം യുവാവും നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
ജസ്റ്റിസ് അദ്വൈത് എം. സേത്ന, ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജിത്സിൻഹ രാജ ഭോൻസ്ലെ എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അഞ്ചു വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ്
വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മുംബൈയിലെ ധാരാവി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ധാരാവി പൊലീസ് ആവശ്യമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബലമായി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയതായും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യുവതി ഭർത്താവിനൊപ്പം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
യുവതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, സ്വന്തം ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21ന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുകളും ഹൈകോടതി പരാമർശിച്ചു. ഏത് വിശ്വാസത്തിലോ മതത്തിലോ ജാതിയിലോ പെട്ട വ്യക്തിയെയും ജീവിതപങ്കാളിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൊലീസിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് യുവതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, പൊലീസ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽനിന്നും നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിലും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നും ഹൈകോടതി നിർദേശം നൽകി.