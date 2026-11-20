അദാനിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാർട്ടൂൺ പങ്കുവെച്ചെന്ന് ആരോപണം: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അധിക്ഷേപകരവുമായ ഉള്ളടക്കം 'എക്സിൽ' പങ്കുവെച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണനഗർ എം.പിയായ മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി നിയമസ്ഥാപനമായ 'അക്വിലോ' നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവാദ പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സ്ഥിരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നുമാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നോട്ടീസിനോട് പരിഹാസരൂപേണയാണ് മഹുവ മൊയ്ത്ര പ്രതികരിച്ചത്.
വക്കീൽ നോട്ടീസിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാരിക്കേച്ചർ മഹുവ മൊയ്ത്ര തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതാണ് നിയമനടപടിക്ക് കാരണമായത്. 'ഒരാളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്... അതൊരു സാംസ്കാരിക ഞെട്ടലാണ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അവിഹിതവും അനാവശ്യവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ധ്വനിപ്പിച്ച്, പൊതുമധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് ഈ പോസ്റ്റെന്ന് നോട്ടീസിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അന്തസ്സിനും സൽപ്പേരിനും നേരെയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് നിഷ്കളങ്കമായ തമാശയോ സർക്കാർ നയങ്ങളോടുള്ള ന്യായമായ വിമർശനമോ അല്ലെന്നും, വിശ്വസനീയമായ ഒരു വസ്തുത പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ അവിഹിത രാഷ്ട്രീയ രക്ഷാകർതൃത്വം ആരോപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ഇത്തരം നിരുത്തരവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും, ന്യായമായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനവും വ്യക്തിഹത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'അത് നിങ്ങളുടെ മടിയാണോ ജി-ഭായ്?' - മഹുവയുടെ മറുപടി
വക്കീൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ എക്സിലൂടെ തന്നെ മഹുവ മൊയ്ത്ര അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് പരിഹാസരൂപേണ മറുപടി നൽകി. 'ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാർട്ടൂൺ ജി-ഭായ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും എനിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചുവെന്നും... പക്ഷേ ജി-ഭായ്, അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മടിയിലാണോ - ഓ മൈ ഗോഡ്!" എന്നായിരുന്നു മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ പ്രതികരണം.