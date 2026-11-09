'നിങ്ങളുടെ പൊലീസിനോട് ലജ്ജ തോന്നുന്നു'; വാറന്റില്ലാതെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് പരിശോധന, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യോട് അതൃപതി അറിയിച്ച് നടൻ ബാലജി മുരുകദാസ്text_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിഗ് ബോസ് താരവും പ്രശസ്ത നടനുമായ ബാലജി മുരുകദാസിന്റെ വീട്ടിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗമായ നാർക്കോട്ടിക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിക്രമിച്ച് കയറി പരിശോധന നടത്തിയത് വലിയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരുവിധ സെർച്ച് വാറന്റും ഇല്ലാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നാണ് നടൻ കടുത്ത അമർഷത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു.
തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ബാലജി ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രതിഷേധവും പങ്കുവെച്ചത്. തന്നെക്കുറിച്ച് ആരാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്നോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു വ്യക്തതയും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. താൻ ഏത് പരിശോധനക്കും പൂർണമായി തയാറാണെന്നും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ രക്ത പരിശോധന നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്നാൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളോ വാറന്റോ ഇല്ലാതെ വ്യാജ പരാതിയുടെ പേരിൽ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏകദേശം 15-ഓളം പൊലീസുകാരാണ് പരിശോധനക്കായി വീട്ടിലെത്തിയതെന്നും എന്നാൽ വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയിട്ടും മൂന്ന് പൂച്ചകളെയും ഒരു നായെയുമല്ലാതെ ലഹരിമരുന്നുകളോ നിരോധിത വസ്തുക്കളോ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാലജി മുരുകദാസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാറന്റില്ലാതെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി പരിശോധന നടത്തിയ പൊലീസിന്റെ ഈ നടപടിയെ അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.