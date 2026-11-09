പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് പ്രതി പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് പ്രതി പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉത്തർ ദിനാജ്പൂർ ജില്ലയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തുടർന്നുണ്ടായ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
നവംബർ 5-നാണ് കുലിക് വനത്തിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. നവംബർ 3-ന് ട്യൂഷൻ ക്ലാസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കിളിൽ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായതായി വ്യക്തമായത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് പൊലീസ് പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള അഞ്ച് മാസത്തിനിടയിൽ പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതി കൊല്ലപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ഇതിനുമുമ്പ് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ബാരിപൂർ, നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഗായ്ഘട്ട, മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ ധൂലിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻപത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബീഹാറിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള വനമേഖലയിൽ വെച്ചാണ് പ്രതി പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.
തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:30-ഓടെ പൊലീസ് സംഘത്തിന്റെ വലയത്തിലായ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പൊലീസ് വാഹനം ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ തിരിച്ചടിയിലാണ് ഇയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഉടൻതന്നെ റായ്ഗഞ്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ ഇതിനകം മരണപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും പൊലീസ് ഒരു പിസ്റ്റൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.