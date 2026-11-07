'ആറു മാസത്തിനിടെ ഏഴ് വധശ്രമം'; പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ ആയുധം കൊണ്ട് നേരിടാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു: അഭിഷേക് ബാനർജി

'ആറു മാസത്തിനിടെ ഏഴ് വധശ്രമം'; പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ ആയുധം കൊണ്ട് നേരിടാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു: അഭിഷേക് ബാനർജിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) എംപിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ കൊൽക്കത്ത കാളിഘട്ടിലെ വീടിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം. തന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വീട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ തനിക്കുനേരെ നടക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ വധശ്രമമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടിന് പുറത്ത് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടിയ സമയത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും 'കള്ളൻ' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുപാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ കല്ലേറും ഏറ്റുമുട്ടലുമുണ്ടായി.
സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ (X) സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച അഭിഷേക്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ബിജെപി സംഘം വീടിന് ചുറ്റും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടികകളും കല്ലുകളും എറിഞ്ഞെന്നും പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും തകർത്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ കൈവിരലിന്റെ ഭാഗത്ത് പരിക്കേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആവശ്യമായി വന്നെന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ണിനു താഴെയുള്ള അസ്ഥിക്ക് ഒടിവുണ്ടായെന്നും അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അഭിഷേക് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആയുധങ്ങളുമായാണ് അക്രമികൾ എത്തിയതെന്നും തന്നെ വധിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജുഡീഷ്യറിയുടെയും പൊലീസിന്റെയും നിഷ്ക്രിയത്വത്തെയും അഭിഷേക് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം, അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തെ വെറുമൊരു 'നാടകം' എന്നാണ് ബിജെപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ദിലീപ് ഘോഷ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
'ഒരു നേതാവിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം നടപ്പാതയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. അർധരാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ശല്യമുണ്ടാക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അഭിഷേക് ബാനർജിയെ കൊല്ലാൻ ആർക്കാണ് സമയം? ജനങ്ങളെ വൈകാരികമായി തെറ്റിധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണിത്,' ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും വീടിന് മുന്നിലും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷണം നടന്നതായി അഭിഷേക് ബാനർജി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് അർധരാത്രിയിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.