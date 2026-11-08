2029ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി തോൽക്കുമെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2029ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി തോൽക്കുമെന്ന് സി.ജെ.പി വക്താവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ സംരക്ഷിക്കാൻ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ദേശീയപതാകയുമായി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് സി.ജെ.പി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം പരാമർശിച്ച ദിപ്കെ താൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ത്രിവർണ്ണ പതാക ഏന്തി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
എൻ.ഡി.എ സർക്കാറിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ ദിപ്കെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണം, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിവയെല്ലാം ക്രമേണ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ദീപ്കെ അവകാശപ്പെട്ടു.
ബി.ആർ. അംബേദ്കർ, മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നിവരുടെ ആശയങ്ങളിലാണ് ഈ രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതെന്നും കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായി രാജ്യം വലിയൊരു പരിധി വരെ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദവും ധൈര്യവും തിരികെ നൽകാൻ സഹായിച്ചെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
അധികാരത്തിലുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനാലാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രതിഷേധക്കാരെ കേന്ദ്രം അടിച്ചമർത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ ആരോപിച്ച ദിപ്കെ, രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു, അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ജനാധിപത്യം അങ്ങനെയായിരിക്കണം," ദിപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള വൻ ജനക്കൂട്ടം പങ്കെടുത്തു. നേരത്തെ നടൻ പ്രകാശ് രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പിലും നിഷ്പക്ഷമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലുമാണ് പ്രതിഷേധം കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.