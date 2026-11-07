ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ; ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ സമ്മർദമുണ്ടായെന്ന് എഎപി എംഎൽഎ

ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ; ഇഡി റെയ്ഡിനിടെ സമ്മർദമുണ്ടായെന്ന് എഎപി എംഎൽഎtext_fields
മൊഗ: ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. പരിശോധനക്കിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ആരോപണവുമായി എഎപി വനിതാ എംഎൽഎ അമൻദീപ് കൗർ അറോറ. പഞ്ചാബിലെ മൊഗ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ അറോറയുടെ വസതിയിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും ഇഡി നടത്തിയ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഗുരുതര ആരോപണം. എന്നാൽ ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും എഎപിക്കുമൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച ഇഡി പരിശോധന 42 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. എംഎൽഎയുടെ വസതി, ക്യാംപ് ഓഫീസ്, ഭർത്താവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രം, ഖന്നയിലും പട്യാലയിലുമുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. പരിശോധന തന്റെ കുടുംബത്തെയും കുട്ടികളെയും മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്നും എന്നാൽ ഒരു രൂപ പോലും അനധികൃതമായി കണ്ടെത്താൻ ഇഡിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അറോറ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ദേശീയപാത 754-A നിർമാണത്തിനായി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി വ്യാജമായി 1.006 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന കേസിനെത്തുടർന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 2024 ജൂണിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള (പി.എം.എൽ.എ) ഈ പരിശോധന.
എഎപിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രവും ബിജെപിയും വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തോട് ഇഡി ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെയും റവന്യൂ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നാണ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റെയ്ഡിൽ നിർണായക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഭൂമി ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. സ്വന്തം അഴിമതി മറച്ചുവെക്കാനാണ് എഎപി ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മേൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദം.
അതേസമയം, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എഎപി നേതാവ് മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചു. 2027-ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൊഗ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അമൻദീപ് കൗർ അറോറയെ എഎപി വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടായ ഈ ഇഡി നടപടിയും വാഗ്ദാന ആരോപണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പുകച്ചിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.