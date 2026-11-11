രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷക സേനയിലെ ജവാന് വെടിയേറ്റുtext_fields
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാഗ്പതിൽ ദീപാവലി രാത്രിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷക സേനയിലെ ജവാന് വെടിയേറ്റു. സൗരഭ് തോമർ (26) ആണ് പരിക്കേറ്റ് മീററ്റിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. തലയിലെ വെടിയുണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
സഹോദരങ്ങളായ വിനീത്, മിന്റു എന്നിവർക്കൊപ്പം വീടിന് പുറത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ സൗരഭും ഗ്രാമവാസികളായ ധീരജും സഹോദരൻ മോനു എന്ന പ്രവീണും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. വാക്കേറ്റം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ധീരജ് നാടൻ തോക്കെടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയുണ്ട ആദ്യം ചുമരിൽ തട്ടിയശേഷം സൗരഭിന്റെ ചെവിക്ക് പിന്നിലായി തലയിൽ പതിച്ചു.
2021ൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന സൗരഭ് നിലവിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗരക്ഷക സേനയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു.
വെടിയേറ്റ സൗരഭിനെ ആദ്യം ബറൗട്ടിലെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പിന്നീട് മീററ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
പിതാവ് ജനക് രാജിന്റെ പരാതിയിൽ ധീരജിനും മോനു എന്ന പ്രവീണിനുമെതിരെ പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബറൗട്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഒളിവിലുള്ള പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.