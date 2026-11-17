കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വർഷങ്ങളായി മീൻ കഴിച്ചു; 77കാരന്റെ രഹസ്യം പൊളിഞ്ഞത് തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങിയപ്പോൾtext_fields
കാൺപൂർ: വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മീൻ കഴിച്ചിരുന്ന 77കാരൻ ഒടുവിൽ പിടിയിലായി. തൊണ്ടയിൽ മീൻ മുള്ള് കുടുങ്ങിയതോടെയാണ് ഇയാളുടെ കള്ളം പൊളിഞ്ഞത്. 7 ദിവസമാണ് മീൻ മുള്ള് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി വൃദ്ധൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒടുവുൽ ഡോക്ടർമാൻ ഇത് വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തു. പക്ഷേ കുടുംബം കള്ള വെജിറ്റേറിയനെ കയ്യോടെ പൊക്കി. കാൺപൂരിലെ ബര്ര പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വയോധികനായ ഗംഗാ ബക്ഷിന് മീൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും സസ്യാഹാരികളായതിനാൽ ഇവരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചായിരുന്നു മീൻ കഴിച്ചിരുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഒക്ടോബർ 25ന് മീൻ കഴിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങിയത്. ഇത് മൂലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വെള്ളം ഇറക്കാനോ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടക്കത്തിൽ പല ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും ആർക്കും മുള്ള് വിജയകരമായി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സസ്യാഹാര കുടുംബമാണെന്നും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും മീൻ കഴിക്കാറില്ലെന്നുമാണ്. എന്നാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയത് മത്സ്യത്തിന്റെ മുള്ളാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ അദ്ദേഹം രഹസ്യമായി മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ രഹസ്യം പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കാൺപൂരിലെ ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മുള്ള് പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു.