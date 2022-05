cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലി ജില്ലയിൽ ആംബുലൻസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴുപേർ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുടുംബത്തിലെ ആറുപേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ആംബുലൻസ് എതിരെ വന്ന ട്രക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ആംബുലന്‍സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേരും സംഭവസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. Show Full Article

7 Dead In Ambulance-Truck Collision In UP, 6 Were Returning After Check-Up