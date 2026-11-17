ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് മരണം; 26 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്രി ഗഡ്വാൾ ജില്ലയിൽ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നൂറ് മീറ്ററോളം താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറു പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. അപകടസമയത്ത് ബസിൽ 30നും 35നും ഇടയിൽ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മലയോര മേഖലയായതിനാൽ അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം വളരെ വലുതാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
തെഹ്രി ഗഡ്വാൾ ജില്ലയിലെ ഗുലാർ ബസാറിന് സമീപമുള്ള പാലത്തിൽ നിന്നാണ് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് പതിച്ചത്. വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർക്ക് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിന്നാലെ വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി. കുത്തനെയുള്ളതും കാടുമൂടിയതുമായ ദുർഘട പ്രദേശമായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. കൊക്കയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള യാത്രക്കാരെ കൂടി പുറത്തെത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ബ്യാസി, ധൽവാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന യൂണിറ്റുകൾ അടിയന്തരമായി സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോപ്പുകളും കട്ടറുകളും മറ്റ് ആധുനിക രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് സൈനികരും പൊലീസും കൊക്കയിലിറങ്ങി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 20ഓളം പേരെ ഇതിനോടകം കൊക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ നിരവധി ആംബുലൻസുകളിലായി അടുത്തുള്ള വിവിധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളും നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി തെഹ്രി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിതിക ഖണ്ഡേൽവാൾ, സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശ്വേത ചൗബേ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തരവും മികച്ചതുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.