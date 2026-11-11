പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ പാളംതെറ്റി; വൻദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക്

പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ പാളംതെറ്റി; വൻദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴക്ക്text_fields
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി. കൊൽക്കത്ത - സൈരംഗ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് അസമിലെ ദിഗാരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തലനാരിഴക്കാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് മിസോറാമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്റെ അഞ്ച് കോച്ചുകളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പാളം തെറ്റിയത്. ചില യാത്രക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.
ലോക്കോ പൈലറ്റിന് സംഭവിച്ച പിഴവാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ വിശദീകരണം. മറ്റൊരു ട്രെയിനിന് കടന്നുപോകാൻ വഴിനൽകാൻ ട്രെയിൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും "ലോക്കോ പൈലറ്റിന്" വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും, തുടർന്ന് എഞ്ചിനും അഞ്ച് കോച്ചുകളും പാളം തെറ്റുകയുമായിരുന്നു എന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെന്ന് റെയിൽവേ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.