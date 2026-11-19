മധ്യപ്രദേശിൽ 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദർഗ പൊളിച്ചുനീക്കി; നടപടി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽtext_fields
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഖണ്ഡ്വയിൽ ഏകദേശം 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹസ്രത്ത് ഖാസിം ഷാ വലി ദർഗ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊളിച്ചുനീക്കി. നവംബർ 17 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് മാൻസിങ് ഓയിൽ മിൽ ക്രോസിങ്ങിലുള്ള ആരാധനാലയം നീക്കം ചെയ്തത്. റോഡ് വീതികൂട്ടൽ പദ്ധതിക്കായി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തെ കയ്യേറ്റമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ ദർഗ ഒഴിപ്പിക്കാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയെങ്കിലും പ്രദേശവാസികൾ തടയുകയും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോയതോടെ രാത്രി വൈകി കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ ബുൾഡോസറുമായെത്തിയ അധികൃതർ ദർഗയിലെ മഖാമും സമീപത്തെ മതിലും പൊളിച്ചുനീക്കുകയായിരുന്നു.
ദർഗ പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള ഉത്തരവും റോഡ് വികസനത്തിന്റെ വിശദമായ ഭൂപടവും ഹാജരാക്കണമെന്ന് സിറ്റി ഖാസി സയ്യിദ് നിസാർ അലി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖണ്ഡ്വ സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റ് ബജ്റംഗ് ബഹാദൂർ ഷായുമായി അദ്ദേഹം വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു.റോഡ് വികസനത്തിന് ദർഗയുടെ നിർമിതി തടസ്സമാണെന്നും മതിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ, ദർഗ പൂർണമായും പൊളിച്ചുനീക്കിയോ അതോ ഭാഗികമായി മാത്രമാണോ പൊളിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തതയില്ല.
സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം, ദർഗ പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടിയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.
അടുത്ത കാലത്തായി ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും കയ്യേറ്റം, റോഡ് വികസനം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. മതിയായ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകാതെയും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.