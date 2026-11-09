2026ൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 27 മുസ്ലിംകൾ; വിദ്വേഷ അക്രമങ്ങളിൽ റെക്കോർഡെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ 27 മുസ്ലിംകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൗത്ത് ഏഷ്യ ജസ്റ്റിസ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ(എസ്.എ.ജെ.സി) ഇന്ത്യയിലെ മതപീഡനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്. 2022ൽ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം മുസ്ലിംകൾക്കെതിരായ കൊലപാതകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് 2026. വർഷം അവസാനിക്കാൻ രണ്ടുമാസം ശേഷിക്കെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്.
ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പൊലീസ് നടപടികളിൽ എട്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ മൂന്നുപേർ പൊലീസ് വെടിവെപ്പിലും അഞ്ചുപേർ കസ്റ്റഡിയിലോ ജയിലിലോ ആണ് മരിച്ചത്. ഇതേ കാലയളവിൽ പശു സംരക്ഷകരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും മറ്റ് വിദ്വേഷ സംഘങ്ങളും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി എട്ടു മുസ്ലിംകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും മൂന്നുപേർ വീതമാണ് മരിച്ചത്.
ഈ മൂന്നുമാസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് 146 അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 103 എണ്ണവും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. പശുക്കടത്ത് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് നടപടികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറിലധികം മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്ക് വെടിയേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
2017 മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൊലീസ് വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 316 പേരിൽ 110 പേരും മുസ്ലിംകളാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ 118 മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർക്ക് പൊലീസ് വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ 105 സംഭവങ്ങളും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്.
മുസ്ലിംകൾക്കെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ മതപരമായ ഭീഷണികളും ‘ജയ് ശ്രീറാം’ വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ആറുകോടിയിലധികം പേരുകൾ കരട് പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും കൂട്ടത്തോടെ പരാതികൾ നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ട് ആരോപിക്കുന്നു.
അസമിൽ ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി 1,100ലധികം കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിംകളാണ്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ, ഭരണകൂട നടപടികൾ, ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ആശങ്കകൾ തുടരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.