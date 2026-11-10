2013ലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം: കേസിൽ മമത ബാനർജിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നോട്ടീസ്

2013ലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം: കേസിൽ മമത ബാനർജിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നോട്ടീസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2013ലെ കേസിൽ ഇരയെന്ന നിലയിൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നൽകി. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ മമതക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐ, സിപിഐ(എം) പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടപടി. മമതയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
മമതയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനായി ഡൽഹി പൊലീസ് സംഘം കൊൽക്കത്തയിലെത്തി. പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
2013 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. അന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മമത ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിനായി ഡൽഹിയിലെ പഴയ ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.
മമതയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ എസ്എഫ്ഐ, സിപിഐ(എം) പ്രവർത്തകർ അവർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചതായും, ഇത് മമതയുടെ സംഘാംഗങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.
തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ റസിഡന്റ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
കേസിലെ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഡൽഹി പൊലീസ് നേരത്തെ രണ്ടുതവണ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല.
ഇതേത്തുടർന്നാണ് മമത ബാനർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴികളും പരാതികളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നടപടി.
മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ഹാജരാകാൻ പൊലീസ് നിർദേശിച്ചതായും അറിയിച്ചു.