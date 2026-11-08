‘മരിച്ച്’ വെട്ടിമാറ്റിയ 1.82 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്...! രാജസ്ഥാനിൽ എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ വൻ വൈരുധ്യം

‘മരിച്ച്’ വെട്ടിമാറ്റിയ 1.82 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്...! രാജസ്ഥാനിൽ എസ്.ഐ.ആർ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ വൻ വൈരുധ്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) നടന്ന രാജസ്ഥാനിലും വോട്ടർമാരെ വൻതോതിൽ വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന് ആക്ഷേപം. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തിമ എസ്.ഐ.ആർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 5.47 കോടിയിൽനിന്ന് 5.15 കോടിയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതിൽ 44.28 ലക്ഷം പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റുകയും 12.91 ലക്ഷം പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. പുറത്താക്കിയവരിൽ 8.75 ലക്ഷം പേരെ മരിച്ചവരായി രേഖപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ തയാറാക്കിയ അതേ 199 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റിൽ 5.45 കോടി വോട്ടർമാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എസ്.ഐ.ആറിൽ ‘മരിച്ചവരായി’ രേഖപ്പെടുത്തി പേര് വെട്ടിമാറ്റിയ ഏകദേശം 1.82 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.
എസ്.ഐ.ആറിന് പിന്നാലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സംസ്ഥാന കമീഷൻ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കിയപ്പോഴാണ് എസ്.ഐ.ആറിൽ ഏകദേശം 30 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാർ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പാർലമെന്റ്, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് സംസ്ഥാന കമീഷനുമാണ് വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.
രണ്ടു പട്ടികകളും ഒരേ സമയത്ത് പുതുക്കിയതോടെയാണ് എസ്.ഐ.ആറിലെ വീഴ്ച പുറത്തുവന്നത്. എസ്.ഐ.ആറിൽ മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗർഹി മണ്ഡലത്തിലെ 4,889 പേരും സിരോഹിയിലെ 4,624 പേരും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവർക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാകുമെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ, ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടവകാശം നഷ്ടമാകും.