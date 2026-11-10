കാളയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ 16 വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു- വിഡിയോ

കാളയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ 16 വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു- വിഡിയോtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ എൽ.ബി. നഗറിൽ സദർ ഉത്സവത്തിനിടയിൽ കാളയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്ന 16 വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഭവാനി ശങ്കറാണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. ആൾ ഇന്ത്യ യാദവ് മഹാസഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോചബോയിന ഗണേഷ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടയായിരുന്നു സംഭവം.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഭവാനി ശങ്കർ കാളയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10:30-ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ നാഗറിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 194 പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ആഘോഷത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.