മണിപ്പൂരിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം; മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ 15 മരണം, 150ലധികം പേർ ആശുപത്രിയിൽtext_fields
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ ചന്ദേൽ ജില്ലയിലുണ്ടായ വൻ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ 15 പേർ മരിച്ചു. വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട 150ലധികം പേർ ഇംഫാലിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ചന്ദേൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമത്തലവനായ സുമിൽ ലാംഗുവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് മരണസംഖ്യ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ദുരന്തബാധിതരായ നിരവധി പേരെ ഇംഫാൽ വെസ്റ്റിലെ ലാംഫെൽപാട്ടിലുള്ള ആശുപത്രിയിലും ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ സജീവയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലുമായാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലാംഫെൽപാട്ടിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ 150ഓളം പേർ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സക്കുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ചില രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സകൾ നൽകിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ചക്പികരോങ്, ചന്ദേൽ സബ് ഡിവിഷനുകളിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. മദ്യപാനമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇരകളായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരാണ്.
സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിടുന്നതിനായി ജനറൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ചന്ദേൽ ജില്ലയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവർ ഉപയോഗിച്ച മദ്യം അയൽജില്ലയായ കക്ചിങ്ങിലെ സുഗ്നുവിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ചന്ദേൽ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ധർമ്മേന്ദ്ര കുമാർ അറിയിച്ചു.
ചന്ദേൽ ജില്ലയിൽ പ്രാദേശികമായി മദ്യനിർമാണമോ വാറ്റോ നടക്കുന്നതായി അറിവില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഥനോൾ വിഷബാധയേറ്റതാണോ മരണകാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെ മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ചന്ദേൽ, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, കക്ചിങ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ പൊതുജനാരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശികമായി നിർമിക്കുന്ന മദ്യമോ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത ലഹരിപാനീയങ്ങളോ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കഴിക്കരുത്. മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം ഛർദ്ദി, വയറുവേദന, തലവേദന, തലകറക്കം, കാഴ്ചമങ്ങൽ, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. സംശയാസ്പദമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് മദ്യം കഴിച്ചവർ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തണം.
അനധികൃത മദ്യനിർമാണവും വിൽപ്പനയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെയോ എക്സൈസിനെയോ അറിയിക്കണം. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിങ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ഷിജ, ബബിന ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ഡോക്ടർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലും പിന്തുണയിലും വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമത്തലവൻ സുമിൽ ലാംഗു പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും വ്യാജമദ്യ വിതരണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കർശന ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.