കാടിറങ്ങുന്ന ആനകൾക്ക് 'മരണക്കെണി'; വൈദ്യുതാഘാതത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 1,185 ജീവനുകൾ

കാടിറങ്ങുന്ന ആനകൾക്ക് 'മരണക്കെണി'; വൈദ്യുതാഘാതത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 1,185 ജീവനുകൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് 2009-10 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 1,765 ആനകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയതായി വിവരാവകാശ രേഖ. വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ അമിത് ഗുപ്തയുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ മരണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതായത് 1,185 എണ്ണം (67 ശതമാനം) വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രെയിൻ തട്ടി 277 ആനകളും (16 ശതമാനം), വേട്ടയാടൽ മൂലം 222 ആനകളും (13 ശതമാനം), വിഷബാധയേറ്റ് 81 ആനകളും (5 ശതമാനം) ഈ കാലയളവിൽ ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റുള്ള ആനകളുടെ മരണം വർഷാവർഷം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2009-10 നും 2013-15 നും ഇടയിൽ 267 മരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ, 2021-22 നും 2025-26 നും ഇടയിൽ അത് 441 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് 65 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒഡീഷയിലാണ് (371). അസം (356), കർണാടക (223) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ ചത്തതും ഒഡീഷയിലാണ് (238). ഇതിനുപുറമെ, ട്രെയിൻ ഇടിച്ചുള്ള മരണങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കാരണം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത്തരം 44 മരണങ്ങൾ നടന്നു. ഇതിൽ അസമിൽ മാത്രം 30 എണ്ണമുണ്ട്. 2009-10 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ ചത്തതും അസമിലാണ് (90). വിഷബാധയേറ്റ് ആനകൾ ചത്ത സംഭവങ്ങളിലും മുന്നിൽ അസമാണ് (47 കേസുകൾ).
വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ കേവലം അപകടങ്ങളല്ലെന്നും ആന ഇടനാഴികളിലെ അനധികൃത വൈദ്യുത വേലികളും താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന കമ്പികളും അധികൃതരുടെ കടുത്ത അശ്രദ്ധയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ആർ.ടി.ഐ പ്രവർത്തകൻ അമിത് ഗുപ്ത പ്രതികരിച്ചു. ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിലും അടിപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലുമുള്ള വീഴ്ചകളാണ് ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.