അസമിൽ 1.16 ലക്ഷം വിദേശികളെ ഇനിയും പിടികൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി; സ്ഥിതി അതിഗുരുതരമെന്നും നിരീക്ഷണം

അസമിൽ 1.16 ലക്ഷം വിദേശികളെ ഇനിയും പിടികൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി; സ്ഥിതി അതിഗുരുതരമെന്നും നിരീക്ഷണംtext_fields
ഗുവാഹതി: അസമിൽ വിദേശികളെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട 1,16,946 പേരെ ഇനിയും പിടികൂടി നാടുകടത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ഗുവാഹതി ഹൈകോടതി. സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശികളെ നാടുകടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിദേശിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നാടുകടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ കല്യാൺ റായ് സുരാന, മൃദുൽ കുമാർ കലിത എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.
അസം സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എതിർസത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ഈ വർഷം ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് വിദേശികളെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട 1,16,946 പേരെ പിടികൂടി നാടുകടത്താൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ചരൈദിയോ ജില്ലക്കാരിയായ ഹമീദ ബീഗം സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. 2018 ഡിസംബറിൽ വിദേശി ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഹമീദ ബീഗത്തെ അനധികൃത വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ അവർ ഗുവാഹതി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2020 ഒക്ടോബറിൽ ഹരജി തള്ളി. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2025 നവംബറിൽ ഹരജി തള്ളപ്പെട്ടു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധന ഹരജിയും 2026 മാർച്ചിൽ തള്ളിയിരുന്നു.
ഗോൾപാറയിലെ ട്രാൻസിറ്റ് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഹമീദ ബീഗത്തെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തേ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. വിദേശിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ തുടർച്ചയായി മൂന്നുവർഷം തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാമെന്ന സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം ഇവരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയശേഷം ഹമീദ ബീഗം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പതിവായി ഹാജരായിരുന്നെന്നും അത്തരത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ഹരജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇവരെ വീണ്ടും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, വിദേശി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഹൈകോടതിയിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഹരജിക്കാരിക്ക് ലഭ്യമായ നിയമപരമായ പരിഹാരമാർഗങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹരജിക്കാരിയെ നാടുകടത്താനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ നിലവിലെ റിട്ട് ഹരജി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ഹരജിക്കാരിക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് നവംബർ 10ന് ഹൈകോടതി ഹരജി തള്ളിയത്.